A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (15), cerca de 71 kg de pasta base de cocaína e 104 kg de maconha durante fiscalização no km 766 da BR-040, em Juiz de Fora (MG).

As drogas estavam escondidas sob uma carga de sucata metálica transportada por uma carreta, o que dificultou a visualização. Com o apoio de cães farejadores da ROCCA, da 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado da PMMG, os policiais localizaram os entorpecentes acondicionados em sacos sob a carga. A retirada do material contou com o uso de guindastes.

O motorista do caminhão, de 58 anos, natural de Mato Grosso, apresentou versões contraditórias sobre a viagem e, após a localização da droga, optou por permanecer em silêncio. Ele foi preso em flagrante.

Segundo a PRF, a carga teria saído de Cuiabá (MT) e tinha como destino Resende (RJ). A ocorrência, as drogas e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Juiz de Fora.





Tags:

BR | BR-040 | Carreta | De | Drogas