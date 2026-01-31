Um homem, suspeito de envolvimento em um duplo homicídio no bairro São Benedito, foi preso na noite desta sexta-feira (30) durante uma operação conjunta da Polícia Militar (PM), em uma estrada vicinal no distrito de Torreões, em Juiz de Fora.

Segundo a PM, no local foram apreendidos a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, seis munições intactas, três munições deflagradas, um telefone celular e o veículo usado na fuga. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil, juntamente com o material recolhido, para as providências legais.

Duplo Homicídio | Homicídio | PM