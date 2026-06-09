Juiz de Fora terá um segundo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (Safa) para ampliar o atendimento a crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias. A nova unidade, chamada Safa 2, foi criada após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) identificar sobrecarga na estrutura atualmente em funcionamento na cidade.

De acordo com o MPMG, a necessidade de ampliação foi constatada durante fiscalizações realizadas nos serviços de acolhimento. O levantamento apontou que o Safa 1 atendia cerca de 32 crianças e adolescentes, número superior à capacidade inicialmente prevista para até 15 famílias acolhedoras.

Além da demanda elevada, o Ministério Público identificou dificuldades no acompanhamento dos casos, já que os acolhidos estavam distribuídos em diferentes regiões do município.

Após reuniões entre representantes do Ministério Público, da Prefeitura e da rede de assistência social, o município confirmou a implantação de uma segunda unidade do serviço.

O Safa 2 funcionará na Avenida Rio Branco, nº 1.843, no Centro, próximo ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Segundo a Prefeitura, a nova estrutura terá capacidade para atender até 15 famílias acolhedoras e contará com equipe própria.

O início das atividades está previsto para o dia 23 de junho. Quatro famílias já estão cadastradas para participar do programa nesta primeira etapa.

O acolhimento familiar é uma alternativa ao acolhimento institucional e consiste em receber temporariamente crianças e adolescentes em residências previamente cadastradas e acompanhadas por equipes técnicas, enquanto são adotadas medidas para garantir sua proteção e definir sua situação familiar.

Com a criação do Safa 2, a expectativa é reduzir a demanda sobre o serviço já existente e ampliar a capacidade de atendimento, proporcionando acompanhamento mais próximo às crianças, adolescentes e famílias acolhedoras.

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