Um operário de 35 anos foi resgatado na manhã desta terça-feira (9) após ficar soterrado até a altura do pescoço durante uma obra no Bairro Granbery, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, parte de um barranco cedeu enquanto era realizado um serviço de retirada de terra em um terreno íngreme, deixando o trabalhador preso sob os escombros.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram a vítima consciente e estável. Para o resgate, foram utilizadas técnicas de salvamento terrestre. A vítima foi retirada por uma área localizada abaixo da obra.

Após ser resgatado, o trabalhador relatou dores no braço direito e na região do tórax. Ele recebeu oxigenoterapia e foi imobilizado antes de ser entregue aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima foi encaminhada para avaliação médica. O estado de saúde não havia sido atualizado até a publicação desta matéria.

Equipes da Defesa Civil também estiveram no local para acompanhar a ocorrência.

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