Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na BR-267, em Juiz de Fora, na tarde de domingo (7). A colisão foi registrada por volta das 13h12, na altura do km 97 da rodovia. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor do ônibus relatou que seguia no sentido Centro–Floresta quando a motocicleta Honda XRE 300, que trafegava na direção contrária, perdeu o controle ao passar por uma curva à direita e atingiu lateralmente o eixo traseiro do coletivo.

Após a colisão, a motocicleta deslizou sobre a pista por alguns metros até parar. A versão apresentada pelo motorista do ônibus foi confirmada por uma testemunha que estava no interior do veículo.

De acordo com a polícia, o motociclista sofreu ferimentos graves em um dos membros inferiores. Ainda conforme o registro da ocorrência, ele não possuía habilitação.

Os veículos envolvidos sofreram danos, mas foram liberados aos responsáveis por estarem com a documentação regular. A perícia técnica não compareceu ao local.

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