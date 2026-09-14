A Rua José Lourenço, no bairro Borboleta, em Juiz de Fora, recebeu novas intervenções viárias na última semana. As medidas incluem a instalação de um redutor de velocidade, reforço da sinalização e alteração do ponto de ônibus próximo ao cruzamento das ruas Antônio Fellet e Jacob Lawal.

Na Rua José Lourenço, foi instalado um novo redutor de velocidade. A sinalização também foi reforçada com a revitalização da pintura no solo e a colocação de placas indicando limite de 30 km/h.

O ponto de ônibus que ficava próximo ao cruzamento das ruas Antônio Fellet e Jacob Lawal foi transferido para a Rua Júlio Menini. A mudança foi feita para um trecho considerado mais adequado para a circulação de veículos e a travessia de pedestres.

Com a alteração, também foi implantada uma nova faixa de pedestres para organizar o acesso ao ponto de ônibus e a travessia no local.

Ainda está prevista a instalação de sonorizadores em trechos da Rua José Lourenço. O dispositivo provoca vibração e ruído quando os veículos passam, com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas e contribuir para a redução da velocidade.

Os trabalhos de reforço e adequação da sinalização devem continuar nos próximos dias, conforme as condições climáticas. Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) também realizaram serviços de limpeza em parte da rua e das calçadas.

Outras intervenções

A Rua José Lourenço passou a receber atenção da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) após se tornar uma das principais rotas de acesso à Cidade Alta com o fechamento preventivo da Estrada Gentil Forn.

Em março, um trecho da rua teve o trânsito reorganizado com a implantação de um novo binário junto à Rua Adão Barbosa Lima. Em junho, outro redutor de velocidade foi instalado na altura do Condomínio Alto dos Pinheiros.

Segundo as informações, a SMU continua acompanhando as condições de circulação na região e avaliando a necessidade de novas adequações, considerando o fluxo de veículos, a circulação de pedestres e as demandas da comunidade.