De 27 a 31 de outubro de 2003

Com?rcio define hor?rio especial para o final do ano

31/10/03 - Mantendo a tradi??o dos tr?s ?ltimos anos, a partir do dia 11 de dezembro, as lojas estar?o abertas das 8h ?s 20h, durante a semana. Aos s?bados, o com?rcio funciona at? as 18h. J? nos domingos, os lojistas estar?o trabalhando de 12h ?s 18h. De acordo com o Sindicato do Com?rcio Varejista, o hor?rio respeita a vontade da categoria e ? considerado adequado para suprir a demanda.

Parque da Saudade monta esquema especial para o Dia de Finados

31/10/03 - Ser?o 37 funcion?rios de plant?o durante todo o dia. Para facilitar a localiza??o dos jazigos, quatro recepcionistas ficar?o em pontos estrat?gicos do cemit?rio com listagens indicando o local de cada um dos cerca de 16 mil jazigos. Al?m delas, haver? funcion?rios em todos os jardins, setores nos quais o cemit?rio ? dividido, para ajudar aqueles que n?o estiverem conseguindo localizar onde est?o enterrados seus entes queridos. Como parte da programa??o, ?s 10h30, ser? realizada uma missa no p?tio do cemit?rio, celebrada pelo padre Augusto, da Par?quia de Santa Terezinha. A administra??o do Parque da Saudade espera cerca de dez mil visitantes. Mais informa?es sobre a estrutura do cemit?rio em www.santacasajf.org.br.

CCBM e Museu Mariano Proc?pio no feriado

31/10/03 - A Funalfa informa que, excepcionalmente, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e o Museu Mariano Proc?pio, incluindo o parque, estar?o fechados no pr?ximo domingo, dia 2 de novembro em fun??o do feriado pelo Dia de Finados. No s?bado, dia 1?, o funcionamento ser? normal.

Dia de Finados ter? missas especiais

31/10/03 - As par?quias e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora realizar?o missas e celebra?es extras e dedicadas aos fi?is falecidos no dia 2 de novembro, Dia de Finados. Veja abaixo a programa??o de algumas igrejas e cemit?rios da cidade:

Emcasa assina acordo com a Caixa Econ?mica

30/10/03 - A Emcasa, respons?vel pelos financiamentos de casa pr?pria da prefeitura, fechou um conv?nio com a Caixa Econ?mica. De acordo com o presidente da Emcasa, Luiz Carlos de Carvalho, a empresa vai poder construir dois residenciais com o dinheiro: um no bairro Retiro e outro no J?quei Clube. O presidente da Emcasa disse ainda que, no total, os residenciais somam 680 apartamentos, a serem entregues no final do ano que vem. Luiz Carlos de Carvalho ressalta que as inscri?es ainda est?o abertas. O Programa de Arrendamento Residencial, contemplado pelo financiamento da Caixa, beneficia fam?lias de baixa renda, que pagam parcelas de R$ 165 ao m?s e, no final de 15 anos, tornam-se donas do im?vel.

Centro empresarial ? inaugurado em Juiz de Fora

29/10/03 - O Tec Park vai ser inaugurado nesta quinta. O projeto ? uma parceria da Prefeitura de Juiz de Fora, da Medqu?mica Ind?stria Farmac?utica, da Quiral Qu?mica e do Centro Industrial. Na mesma solenidade ser? empossada a primeira diretoria do Partec, que ter? unidade no local. A ?rea total do parque ? de 130 mil m?. A previs?o ? que o investimento de R$ 6 milh?es gere mais de mil empregos.

Autoridades e sociedades debatem sobre regi?o metropolitana

29/10/03 - Deputados estaduais, prefeitos, vereadores e representantes da comunidade est?o reunidos neste quarta para discutir a implanta??o das regi?es metropolitanas no estado. Um projeto do deputado Alberto Bejani est? em tramita??o na Assembl?ia, para criar a ?rea metropolitana de Juiz de Fora. Al?m das autoridades, sindicalistas e presidentes de bairro est?o participando das discuss?es. O resultado do debate vai fazer parte de um documento, que vai ser entregue ao presidente da Assembl?ia, Mauri Torres. A entrega acontece durante o semin?rio estadual sobre o tema, que acontece entre 10 e 12 de novembro, em Belo Horizonte.

Juiz de Fora vai ter mapeamento de ONGs

28/10/03 - A cidade ser? a primeira do pa?s a ter um mapa completo sobre organiza?es n?o-governamentais. O lan?amento do mapa acontece no dia 4. Depois disso, a prefeitura pretende mater a identifica??o das entidades, funcionando como uma esp?cie de canal de busca e incentivo de participa??o da sociedade em trabalhos volunt?rios e projetos sociais. Os dados estar?o, em breve, dispon?veis tamb?m na Internet. A iniciativa de elabora??o do Mapa do Terceiro Setor ? do Cets-FGV-Eaesp, que conta com o apoio t?cnico da Funda??o Salvador Arena e da Funda??o Orsa e a colabora??o de diversas organiza?es da sociedade civil. O projeto utiliza, pela primeira vez no Brasil, a metodologia desenvolvida pela ONU para classificar e mensurar as atividades do setor.

Ladr?es assaltam empresa de ?nibus no bairro Santa Paula

27/10/03 - Um homem encapuzado surpreendeu o funcion?rio da empresa, Wesley do Vale Gabri. Usando um rev?lver, o bandido obrigou o vigia a abrir o port?o da empresa. Mais dois ladr?es entraram e foram at? a sala onde estava o cofre. Os tr?s arrombaram o cofre e levaram R$ 3.800 em dinheiro. De acordo com testemunhas, a gangue fugiu em dire??o ao bairro Progresso. A pol?cia ainda n?o tem pistas dos assaltantes.

Juiz de Fora ganha centro tecnol?gico

27/10/03 - No final desta semana ser? inaugurado em Juiz de Fora, o Tec Park, um business center voltado para empresas n?o poluentes e com elevado apelo tecnol?gico e cultura de inova??o. J? considerado um dos mais modernos do estado, o Tec Park disp?e de uma ?rea de 130 mil m?, na rodovia BR 040, Km 783 - pr?ximo ao Carret?o Ga?cho - a dez minutos de centro.

De acordo com a assessoria de imprensa, o Tec Park oferece ?reas a partir de 3.000 m? com completa infra-estrutura. A implanta??o do parque tecnol?gico corresponde a um investimento global de 60 milh?es de reais com a gera??o de cerca de 1.500 empregos.

Uma das empresas que vai construir as suas novas instala?es no local ? a Medqu?mica Farmac?utica. A nova f?brica da empresa ser? o maior complexo farmac?utico de Minas Gerais, ocupando uma ?rea de 15 mil m? com previs?o de gera??o de 200 novos empregos diretos, al?m dos 350 colaboradores que a empresa j? tem.

A solenidade de lan?amento do Tec Park ser? no dia 30 de outubro, quinta-feira, ?s 10h.

Hospital Monte Sinal busca acertifica??o da Organiza??o Nacional

27/10/03 - Afim de instalar um padr?o de excel?ncia no atendimento, o Hospital Monte Sinai ? o primeiro da Zona da Mata a buscar a acertifica??o conferida pela Organiza??o Nacional - ONA. A acredita??o ? um m?todo de avalia??o dos recursos institucionais, volunt?rios, peri?dicos e reservados, que tende a garantir a qualidade da assist?ncia por meio de padr?es previamente definidos. No Brasil, dez hospitais possuem o t?tulo. Com a acertifica??o, o Monte Sinai busca consolidar sua lideran?a de mercado e se tornar refer?ncia nacional. Paralelamente, os programas de qualidade 5 S e Iso 9001/2000 est?o em fase de implanta??o no hospital.

Cemig toma medidas preventivas para a chegada das chuvas

27/10/03 - Com a chegada do per?odo chuvoso, aumenta o n?mero de desligamentos na rede el?trica principalmente, em fun??o das descargas atmosf?ricas e de objetos estranhos e galhos de ?rvores que caem sobre a rede el?trica.

Para minimizar o problema e restabelecer o sistema no menor tempo poss?vel, em caso de desligamentos, a Cemig toma, nesse per?odo, algumas medidas especiais, al?m das a?es preventivas como a podas de ?rvores, a substitui??o de postes, retirada de pipas e objetos da rede, al?m de outras a?es que reduzem as causas dos desligamentos.

Uma dessas medidas ? antecipar-se ?s tempestades com a ajuda do Servi?o de Meteorologia da companhia que prev? quando e onde a tempestade ir? cair, mobilizando e deslocando equipes extras de plant?o para recomposi??o do sistema el?trico nesses locais, em casos de danos.

A partir do alerta meteorol?gico, de acordo com a Cemig, outras medidas tomadas s?o o aumento do n?mero de atendentes da Central de Atendimento e o deslocamento de operadores para as subesta?es automatizadas, al?m da utiliza??o das equipes de empreiteiras para realizarem os servi?os de rotina e das equipes do plant?o que s?o liberadas para atuar no atendimento da demanda que surge com as chuvas.

Mananciais de Juiz de Fora est?o com mais ?gua

27/10/03 - Ao contr?rio de v?rias cidades brasileiras que est?o passando por s?rios problemas com o abastecimento d??gua ou mesmo chegando ? necessidade da ado??o de racionamento, a situa??o em Juiz de Fora ? muito confort?vel.

De acordo com a Cesama, o n?vel de ?gua nos mananciais da cidade est? acima do registrado no mesmo per?odo em anos anteriores. Uma avalia??o dos t?cnicos da Cesama constatou que a Represa Doutor Jo?o Penido, respons?vel por 50% da produ??o de ?gua, est? com mais de um metro acima do n?vel registrado.

O Diretor de Opera??o da companhia, Lu?s Eduardo do Amaral Faria, aponta os dois fatores fundamentais para o aumento do n?vel do reservat?rio. "Al?m do volume maior de chuvas na regi?o, deve se creditar ao resultado a pol?tica operacional da empresa, que durante todo o ano executou um perfeito remanejamento de capta??o, poupando as represas utilizadas no abastecimento". Apesar da situa??o favor?vel, a Cesama recomenda a todos o uso racional da ?gua, evitando sempre o desperd?cio.