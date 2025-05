Audi?ncias P?blicas de fevereiro

6/02/03 - Confira os temas que ser?o discutidos nas Audi?ncias P?blicas convocadas pela C?mara para o m?s de fevereiro. Todas acontecem ?s 15h:

- Dia 19/02 (quarta): Implanta??o dos Centros Regionais e os mecanismos de participa??o popular no processo de descentraliza??o administrativo ser?o os assuntos discutidos. 3? Audi?ncia P?blica - Dia 20/02 (quinta): Discuss?o sobre os problemas das passagens de n?vel (cancelas) na cidade.

- Dia 20/02 (quinta): Discuss?o sobre os problemas das passagens de n?vel (cancelas) na cidade. 4? Audi?ncia P?blica - Dia 24/02 (segunda): Debate sobre a legaliza??o do Granjeamento Bosque Dias Tavares, no Bairro Dias Tavares.

Dia 16 de fevereiro termina hor?rio de ver?o

4/02/03 - No dia 16 de fevereiro (domingo) termina o hor?rio de ver?o. A partir desse dia, os rel?gios devem ser atrasados em uma hora. A medida entrou em vigor em 3 de novembro no Distrito Federal e em 12 Estados (RJ, ES, MG, RS, SC, PR, SP, GO, MT, MS, TO e BA). O hor?rio de ver?o vem sendo adotado como forma de economizar eletricidade, reduzindo o congestionamento das linhas de transmiss?o de energia no hor?rio de pico, entre as 18h e 21h.

Candidatas a Rainha do Carnaval s?o apresentadas

4/02/03 - No dia 6 de fevereiro, quinta-feira, todas as candidatas a Rainha do Carnaval 2003, ser?o apresentadas ? imprensa. As concorrentes ser?o apresentadas, para fotos e entrevistas, ?s 11 horas, no Parque Halfeld, ao lado da sede da Funalfa. A escolha da nova Rainha ser? realizada no pr?ximo dia 8 de fevereiro, s?bado, a partir das 22h, no Gin?sio do Sport Club Juiz de Fora Av. Rio Branco, 1303. Os ingressos para o baile podem ser comprados, a partir do dia 6 de fevereiro, quinta-feira, na sede da Funalfa (Av. Rio Branco, 2234). Os pre?os s?o R$ 5 para homens, R$ 3 para mulheres e R$ 40 a mesa. Ser?o disponibilizadas 60 mesas e a venda acontece de 8h ?s 12h e de 14 ?s 18h. Outras informa?es: 3690-7035.

Canteiros da Rio Branco come?am a ser cobertos

3/02/03 - A partir de hoje, dia 3 de fevereiro come?a a cobertura dos canteiros na Avenida Rio Branco para a realiza??o dos desfiles do Carnaval 2003. De acordo com a Funalfa o trabalho deve durar cerca de 20 dias e acontece diariamente de 22h ?s 4h. Para a Prefeitura de Juiz de Fora, al?m de proteger a vegeta??o dos canteiros, a estrutura serve de palanque para a comunidade que n?o paga ingressos poder conferir os desfiles.

A empresa respons?vel pela montagem das arquibancadas, camarotes e setor de mesas, e a firma que ficar? respons?vel pelo som na Passarela do Samba, ainda est?o em processo de licita??o. A previs?o ? de que a montagem das arquibancadas, mesas e camarotes tenha in?cio entre os dias 20 e 24 de fevereiro, enquanto o som deve ser instalado uma semana antes dos desfiles. Mais informa?es: 3690-7030.