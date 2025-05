Fim do prazo para regulariza??o na Justi?a Eleitoral

08/05/03 - Tr?s mil e quinhentos eleitores de Juiz de Fora poder?o ter seus t?tulos eleitorais cassados, caso n?o regularizem sua situa??o at? as 18h do dia 08 de maio. Est?o em d?bito com a Justi?a Eleitoral aqueles que n?o votaram nem se justificaram nos tr?s ?ltimos processos eleitorais. Eles representam aproximadamente 1,15% do eleitorado da cidade.

Para evitar o cancelamento, o eleitor deve procurar a Justi?a Eleitoral munido de um documento de identidade ou do t?tulo e, se for o caso, do comprovante de vota??o ou de justificativa. N?o precisar?o procurar os cart?rios os eleitores faltosos menores de 16 anos e maiores de 70 ou analfabetos. Mas, os eleitores com mais de 80 anos, que faltaram aos tr?s ?ltimos pleitos, ter?o seus t?tulos cancelados automaticamente caso n?o compare?am aos cart?rios.

Os eleitores podem conferir a sua situa??o no site do Tribunal Superior Eleitoral ou na Central de Atendimento ao Eleitor (0xx11-3277 1033).

102 anos do poeta Murilo Mendes

08/05/03 - No dia 13 de maio de 1901, h? exatos 102 anos, nascia em Juiz de Fora, Murilo Monteiro Mendes. O poeta agregou ? sua obra refer?ncias conseguidas nas cidades europ?ias pelas quais passou sem deixar de ser fiel ?s imagens mineiras e, principalmente, ?s juizforanas. Atrav?s de palestras e congressos, Murilo Mendes trabalhou para a divulga??o da cultura brasileira pela Europa, atividade que lhe rendeu o cargo de professor na Universidade de Roma.

Al?m dessa profiss?o, foram de Murilo muitas outras como a de dentista, auxiliar guarda-livros, not?rio, inspetor federal de ensino e, sobretudo, a fun??o de poeta. Segundo ele mesmo dizia, essa tinha um car?ter irrevog?vel. Em sua l?pide, localizada em Lisboa, est?o as seguintes palavras: "foi poeta". Dessa forma, em seu ?ltimo pedido, Murilo Mendes se resumiu. Mais informa?es atrav?s do site www.cemm.ufjf.br

Trabalhos da Faculdade de Medicina da UFJF s?o premiados

08/05/03 - Dois grupos de professores a alunos da Faculdade de Medicina da UFJF foram selecionados entre os quatro melhores trabalhos na categoria Poster no 8? Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento de Pesquisa em Cirurgia. O evento foi realizado entre os dias 30 de Abril e 04 de Maio, em Belo Horizonte, e foi promovido pela Associa??o M?dica de Minas Gerais.

O primeiro grupo, liderado pelo professor Fernando Vidigal, titular da disciplina de Cirurgia Gastroenterol?gica, ficou com o primeiro lugar, entre os quatro trabalhos selecionados dos 122 apresentados, com o tema "Feocromacitoma extra-adrenal simulando Tumor de P?ncreas".

O outro trabalho selecionado ficou em quarto lugar, com o relato de um caso de "Neoplasia rara de P?ncreas". Os professores da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Departamento de Cirurgia, Carlos Augusto Gomes, Rodrigo de Oliveira Peixoto e Kleber Soares J?nior, e os alunos do 6? per?odo do Curso de Medicina, Carolina Frade Magalh?es Pimentel, Carolina de Mendon?a Brand?o Pinto e Eduardo Cardoso Lima, formaram o segundo grupo da UFJF classificado entre os quatro melhores do pa?s.

Al?m da publica??o nos anais do Congresso, os trabalhos devem ser divulgados em revistas cient?ficas de circula??o nacional. Mais informa?es, podem ser obtidas pelo telefone 3229-3849.

Sinquifar tem nova presid?ncia

07/05/03 - O Sindicato Intermunicipal das Ind?strias Qu?micas e Farmac?uticas de Juiz de Fora (Sinquifar) tem um novo presidente. Eleito para o tri?nio 2003/2006, Guilherme Augusto Tavares toma posse no dia 9 de maio. O empres?rio entra no lugar de Demerval Ant?nio de Medeiros. A solenidade acontece, no dia 9 de maio, ?s 20h, no Centro Industrial de Juiz de Fora (Av. Rio Branco, 2337 ? 13? andar).

Caf? na Casa de Parto comemora Dia das M?es

07/05/03 - O caf? da manh? oferecido pela Casa de Parto da UFJF, na pr?xima sexta-feira, dia 9 de maio, ?s 8h ser? em comemora??o ao Dia das M?es. Cerca de 240 m?es, 16 gestantes e os pais s?o convidados para festejarem a data. Mais informa?es pelo telefone 3229-3999.

Paralisa??o de professores

06/05/03 - Os professores municipais programam para esta quarta, dia 7 de maio, uma paralisa??o. Tamb?m foi agendada assembl?ia da categoria ?s 16h, na escadaria da C?mara Municipal, para discutir a condu??o da campanha salarial dos funcion?rios, cuja data-base venceu em 1? de maio. Professores estaduais tamb?m se re?nem na C?mara (Rua Halfeld, 955) no dia 7 de maio, ?s 17h, mas a paralisa??o dos professores estaduais ser? dia 14.

Os professores reivindicam corre??o salarial de 34%, ?ndice equivalente ? perda acumulada nos sal?rios, e pagamento da ajuda de custo de valoriza??o do magist?rio at? 30 de setembro. A categoria ainda quer negociar vale-alimenta??o e extens?o do vale-transporte gratuito a todos. Cinq?enta e cinco mil estudantes devem ser afetados pela paraliza??o.

Juizforano ? eleito novo presidente da CNBB

06/05/03 - O arcebispo de Salvador (BA) e primaz do Brasil, dom Geraldo Majella Agnelo,69 anos, ? o novo presidente da Confer?ncia Nacional dos Bispos do Brasil. Ele obteve 207 votos de um total de 279 bispos que elegeram, na ?ltima ter?a-feira, 5 de maio, a diretoria da CNBB para os pr?ximos quatros anos. Dom Geraldo Agnelo ? de Juiz de Fora, onde estudou no Col?gio Santos Anjos e no Semin?rio Santo Ant?nio.

Projeto da UFJF atende comunidade carcer?ria

06/05/03 - O Projeto de Extens?o ? Comunidade Carcer?ria da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi criado em 1997 pelo coordenador da Faculdade e do Projeto, professor de Direito Penal e promotor de Justi?a na Comarca de Juiz de Fora, Cl?verson Raymundo Sbarzi Guedes. O objetivo do projeto ? prestar assist?ncia jur?dica ? comunidade carcer?ria que n?o tem condi?es financeiras de contratar um advogado. O projeto assiste ao Ceresp, a Penitenci?ria de Linhares e a Casa do Albergado e conta com tr?s estagi?rios e estudantes volunt?rios, al?m de professores.

A sele??o dos presos atendidos ? feita pela dire??o das institui?es, atrav?s de uma triagem, e uma lista de nomes ? enviada, semanalmente, para o projeto. Atualmente, cerca de 300 presos s?o atendidos pelo programa. A fam?lia dos carcer?rios que se interessar em participar do projeto deve entrar em contato com a dire??o da institui??o em que o detido est?. Mais informa?es pelo telefone 3229-3507.

Gettran aumenta sinaliza??o para garantir travessia

05/05/03 - A sinaliza??o horizontal da Avenida dos Andradas, pr?ximo a Rio Branco, est? sendo refor?ada. O servi?o, realizado pela Ger?ncia de Transportes e Tr?nsito, tem o objetivo de complementar as interven?es vi?rias promovidas no trecho. A meta ? atender de forma mais segura o tr?fego de pedestres. As faixas de circula??o est?o sendo repintadas, de acordo com o aumento da ?rea de ref?gio de pedestres em alguns pontos.

UFJF integra luta contra a extin??o da tartaruga

05/05/03 - Para tentar evitar a extin??o do C?gado ou Tartaruga pesco?o de Cobra, o Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora(UFJF) est?desenvolvendo uma pesquisa atrav?s do projeto "Rela??o de distribui??o da preza com s?tios de termoregula??o de Hidromedusa Maximiliane (nome cient?fico da tartaruga)". O trabalho faz o biomonitoramento, com an?lises biom?tricas, observando o recrutamento de jovens na popula??o e estudando a dieta e o ambiente natural do c?gado.

A coordenadora do projeto, professora Bernadete Maria Sousa, explica que a investiga??o ? lenta porque ? preciso o acompanhamento do cotidiano do animal, mas as expectativas s?o boas e os levantamentos j? demonstram avan?o no conhecimento da esp?cie.

A tartaruga procura viver em ambientes calmos, de ?guas lentas. Em Minas Gerais, a Hidromedusa Maximiliane pode ser encontrada apenas na reserva biol?gica Santa C?ndida e na fazenda Santa Rita, mas j? houve relatos de pequenas popula?es em Ouro Preto e Mariana. Bernardete procura, agora, parcerias para levantar fundos que possibilitem a cria??o de um projeto de educa??o ambiental na reserva. Outras informa?es podem ser obtidas pelo telefone 3229-3204