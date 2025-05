Vice-presidente Jos? Alencar recebe t?tulo de "Professor Honoris Causa" da UFJF

05/06/03 - O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou, por unanimidade, a concess?o do t?tulo de Professor Honoris Causa ao vice-presidente Jos? Alencar Gomes da Silva. A solenidade de entrega ser? no pr?ximo dia 27 de junho, ?s 17h, na reitoria da UFJF

Inscri?es para obras come?am na pr?xima semana

05/06/03 - Diretoria de Administra??o e Recursos Humanos da Prefeitura abre dia 09 de maio, segunda-feira, as inscri?es para o concurso p?blico para a ?rea de obras. Os interessados podem se dirigir ?s agencias dos Correios de Juiz de Fora at? o dia 18 de junho.

Ao todo, a Prefeitura oferece 54 vagas distribu?das nas seguintes categorias: auxiliar de servi?os (30), operador de m?quinas (02), oficial de obras I (04), motorista (10), encarregado I (05), oficial de mec?nica II (03). A carga hor?ria semanal ? de 44 horas, e o sal?rio varia de R$ 252 a R$ 505,51.

Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obriga?es eleitorais e militares e ter, no m?nimo, 18 anos de idade. No ato da inscri??o, ele deve apresentar um documento de identidade original e uma fotoc?pia autenticada e efetuar uma taxa. Para as classes de auxiliar de servi?os e oficial de obras, o valor ? de R$10 e para o restante das categorias, R$25.

A bibliografia sugerida e os crit?rios de avalia??o estar?o no Manual do Candidato, entregue no ato da inscri??o. As avalia?es ser?o realizadas em julho e elaboradas de acordo com a habilita??o pr?tica do candidato, com prova oral, escrita de m?ltipla escolha e de t?tulos. As d?vidas devem ser encaminhadas ao Departamento de Compet?ncias, pelos telefones :(32) 3690-7213/ 7357.

Lista de aprovados na Funalfa ser? divulgada no s?bado

03/06/03 - A Diretoria de Administra??o e Recursos Humanos divulga, no pr?ximo s?bado, dia 07, o resultado da primeira fase do concurso p?blico para os inscritos aos cargos dispon?veis na Funalfa. Candidatos a bibliotec?rio, a auxiliar de biblioteca, a assistente t?cnico de som/operador, a guia de museu e a agente de atendimento ao p?blico realizaram provas de car?ter eliminat?rio, de m?ltipla escolha.

No mesmo dia, ser? publicado o resultado da primeira turma do processo seletivo dos agentes comunit?rios de sa?de.Todas as informa?es estar?o no site da Prefeitura e na publica??o dos Atos de Governo.

Resultado de Concurso P?blico ser? divulgado nos pr?ximos dias

02/06/03 - O resultado da segunda fase do concurso p?blico da Prefeitura para o quadro magist?rio ser? divulgado at? o dia 10 de junho. ? o que garante a Diretoria de Administra??o e Recursos Humanos. O resultado da primeira fase do concurso da Funalfa tamb?m deve ser divulgado nos pr?ximos dias, conforme cronograma divulgado pela DARH, que era a partir de 04 de junho.

Todos os resultados e as datas das pr?ximas fases de ambos os concursos estar?o no site da Prefeitura, no mural da Diretoria de Administra??o e Recursos Humanos, no 8? andar do pr?dio da PJF, na publica??o dos Atos de Governo e no JF Informa??o. Outras d?vidas e informa?es dever?o ser encaminhadas ao Departamento de Compet?ncias, no 8? andar do pr?dio da Prefeitura, ? avenida Brasil, 2001, salas 801 e 815 ? Centro, ou pelos telefones: (32)3690-7357/ 7213.