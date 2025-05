De 9 a 13 de junho de 2003

Deputado de JF pede apura??o sobre policiais envolvidos em homic?dio

11/06/03 - Foi aprovado hoje, 11 de junho, requerimento de autoria do deputado juizforano Biel Rocha, dirigido ? Comiss?o de Direitos Humanos da Assembl?ia Legislativa de Minas Gerais, solicitando o afastamento de dois policias militares lotados na cidade de Ewbank da C?mara-MG.

Moradores de Ewbank estiveram reunidos com o deputado esta semana, quando lhe foram relatadas s?rias den?ncias envolvendo policias na morte de um jovem, no dia 23 de mar?o deste ano. O Deputado recebeu, durante esse encontro, um abaixo-assinado contendo mais de 1000 assinaturas, pedindo a apura??o das circunst?ncias misteriosas que envolvem a morte do rapaz, al?m do afastamento dos policiais envolvidos no caso.

Como fica JF no feriado de 13 de junho

11/06/03 - O feriado desta sexta-feira, 13 de junho, vai alterar o funcionamento do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, da sede da Funalfa e da Biblioteca Municipal Murilo Mendes. O CCBM funcionar? de 10h ?s 16h, na sexta-feira. No s?bado e domingo, ter? expediente normal. A sede da Funalfa e a Biblioteca Murilo Mendes n?o funcionarm no dia 13. J? no s?bado, a Biblioteca volta a funcionar em hor?rio normal, das 8h ?s 14h. O Museu Mariano Proc?pio estar? aberto normalmente, das 12h ?s 18h.