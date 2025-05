Alunos da UFJF realizam pr?-matr?cula pela Internet

11/07/03 - A pr?-matr?cula da gradua??o na UFJF para o segundo semestre, que vai at? dia 06 de agosto, est? sendo feita pela Internet. Somente nos primeiros quatro dias de implanta??o, 16% dos alunos da UFJF j? se inscreveram.

Para fazer a inscri??o o aluno utiliza o Sistema Integrado de Gest?o Acad?mica. O aluno pode fazer a inscri??o para disciplinas de qualquer curso, tendo acesso a todos os hor?rios. A expectativa ? de que futuramente, o aluno tenha acesso ?s suas notas, ? confirma??o de matr?cula, comunicados da coordena??o do curso, curr?culo e downloads de programas.

Antena de celular ser? removida

10/07/03 - A licen?a ambiental "ad referendum" para o funcionamento da antena de telefonia de celular do bairro Santa C?ndida foi aprovada numa reuni?o nesta quinta-feira, dia 10, na Diretoria de Planejamento e Gest?o Estrat?gica - DPGE. A condicionante ? que seja feita a remo??o para a ?rea ambientalmente correta, localizada no final da rua Ademir Pedretti dos Santos. A decis?o dever? ser referendada na pr?xima reuni?o da C?mara Especializada de Atividades de Infra-estrutura e Saneamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente ? Comdema, na pr?xima ter?a-feira, dia 15. A instala??o dever? ser feita no prazo de 45 dias.

Al?m do presidente e do secret?rio-executivo do Comdema, Jo?o Carlos V?tor Garcia e Marcus Motta de Carvalho, respectivamente, a reuni?o contou com a presen?a do promotor de Sa?de, que acumula as fun?es de promotor de Meio Ambiente, Carlos Ari Brasil. Tamb?m participaram representantes da Procuradoria Geral do Munic?pio ? PGM, da C?mara Municipal, do Comit? de Cidadania da Comiss?o Justi?a e Paz (Arquidiocese de Juiz de Fora), da Telemar, da Telemig Celular e da dire??o da Escola Municipal Santa C?ndida.

A decis?o atende aos anseios da comunidade e abre a perspectiva de retorno do funcionamento da escola, que teve suas atividades suspensas na segunda quinzena de junho. A instala??o da Esta??o de R?dio Base ? ERB ? a poucos metros da institui??o preocupava a comunidade escolar, que associava o fato ? incid?ncia de casos de c?ncer. No novo local, o equipamento p?blico mais pr?ximo, uma creche, fica a mais de 150 metros de dist?ncia, como prev? uma Delibera??o Normativa do Comdema. Toda a torre, e n?o apenas a antena, ser? removida, o que reduzir? tamb?m o impacto visual. As obras devem ser iniciadas logo que a licen?a seja referendada pela c?mara t?cnica do Comdema.

Campanha de Multivacina??o em JF n?o atinge expectativa

O Departamento de Epidemiologia divulgou, nesta quinta-feira, dia 10, o balan?o da primeira etapa da. Em toda Juiz de Fora, foram imunizadascom idade abaixo dos cinco anos. A cobertura chegou a 88,3% da popula??o alvo. A meta era vacinar 95% das crian?as.

De acordo com a chefe do Departamento, S?nia Rodrigues, a a??o foi prejudicada pelo feriado municipal, no dia 13 de junho, v?spera do dia Nacional de Multivacina??o e na semana seguinte com o de Corpus Christi. Ela espera, para a segunda etapa, a ser realizada em agosto, uma maior participa??o de todos.

Greve n?o afetar? funcionamento da Universidade

09/07/03 - A reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, professora Margarida Salom?o, falou, em entrevista coletiva realizada hoje de manh?, no gabinete, sobre a greve dos servidores p?blicos. A pauta deste movimento ? a inconformidade em rela??o ? Reforma da Previd?ncia, que, segundo a reitora, ? uma quest?o mundial e tem que ser reformada para melhor, o que n?o est? acontecendo atualmente.

Margarida se apoiou, sobretudo, na defesa da integralidade e da paridade dos sal?rios. Da forma como est? proposta, a Reforma, na avalia??o da reitora, est? ?altamente lesiva ao servidor p?blico?. ?O desequil?brio da Previd?ncia n?o ? estrutural. ? preciso verificar o andamento hist?rico?, argumentou. Margarida Salom?o sustentou a necessidade de regras de transi??o para as mudan?as. Ela manifestou a sua expectativa positiva em rela??o ao Governo federal e as possibilidades de negocia??o de alguns pontos em discuss?o.

A reitora ressaltou ainda que respeita a din?mica do movimento, que n?o ? da Universidade sozinha, como j? aconteceu outras vezes. ?A democracia tem que admitir contesta??o?, completou. Margarida tamb?m lembrou que a greve dos professores coincidiu com o fim do per?odo letivo, e que os t?cnicos administrativos s? se manifestar?o ap?s o dia 17 deste m?s. ?Por isso, n?o h? nenhuma previs?o catastr?fica para o nosso funcionamento?. As datas do vestibular de meio de ano, que ser? iniciado na pr?xima semana, est?o mantidas.

Cerca de 1.200 candidatos j? se inscreveram no concurso do HU

Desde segunda-feira, 7 de julho, est?o abertas as inscri?es para o concurso p?blico de 120 vagas no Hospital Universit?rio da UFJF. Dentre os cargos, h? vagas dispon?veis para profissionais de diversas ?reas, como

A procura tem sido grande. Somente na ter?a-feira foram feitas 658 inscri?es, sendo o cargo mais procurado o de T?cnico em Enfermagem, seguido pelo de Auxiliar de Enfermagem. No primeiro dia, foram contabilizados 533 candidatos. As inscri?es ir?o acontecer at? o pr?ximo s?bado, dia 12, no hor?rio de 9h ?s 16h, no Anfiteatro das Pr?-Reitorias (Campus UFJF)

Servidores e professores federais est?o em greve

08/0703 - Os funcion?rios da UFJF decidiram hoje em assembl?ia iniciar uma greve de 72 horas (dias 8, 9 e 10 de julho). De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (Sintufejuf), Marcelo Rodrigues a partir de amanh? a greve deve atingir cerca de 95% dos servidores.

No entanto Marcelo alerta que os funcion?rios do Hospital Universit?rio v?o continuar trabalhando normalmente. Eles s? ir?o aderir ao movimento no caso de uma greve geral. Uma nova assembl?ia foi marcada para a pr?xima quinta-feira, dia 10 de julho, ?s 14h no Restaurante Universit?rio para avaliar as 72 horas de paralisa??o e votar uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 17 de julho.

E a situa??o n?o ? diferente entre os docentes da UFJF. De acordo com o diretor da APES, Prof. Valcyr Duarte a greve, que come?ou hoje entre os docentes, ? forte e deve atingir a maioria dos cursos. A APES informa ainda que aulas, pesquisas e trabalhos de extens?o est?o paralisados na UFJF.

A paralisa??o ? por tempo indeterminado e o professor Duarte afirma que os docentes s? voltar?o atr?s quando houver retirada da PEC 40 - Proposta de Emenda Constitucional, que pede a retirada dos direitos dos Servidores P?blicos Federais.

Liberados recursos da Lei Murilo Mendes

07/07/03 - A Lei Municipal Murilo Mendes de Incentivo ? Cultura liberou os recursos, no valor de R$ 600 mil, destinados aos projetos aprovados em 2003. A Lei Murilo Mendes ? um mecanismo democr?tico e de valoriza??o da produ??o art?stica juizforana. Neste segundo semestre de 2003, come?am as execu??o dos 45 projetos incentivados.

HU abre concurso para 102 vagas

07/07/03 - As inscri?es para o concurso do Hospital Universit?rio da UFJF estar?o abertas at? o dia 12 de julho (s?bado). Est?o sendo oferecidas 102 vagas para profissionais com as seguintes forma?es: m?dicos de diversas especialidades, psic?logo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, enfermeiro fonoaudi?logo, terapeuta ocupacional, engenheiro mec?nico, farmac?utico-bioqu?mico e t?cnicos e auxiliares de enfermagem.

Al?m das provas de conhecimentos gerais e espec?ficos, ser? exigido dos candidatos aos cargos de n?vel superior compet?ncia em cidadania, direitos e sa?de p?blica. As provas acontecem nos dias 10, 24, 25, 26 e 27 de agosto.

As inscri?es podem ser feitas no anfiteatro das Pr?-Reitorias, no campus, das 9h ?s 16h, at? o dia 12. A taxa ? de R$ 20 (n?vel superior) e R$ 13 (n?vel t?cnico). O edital e outras informa?es podem ser obtidas no endere?o eletr?nico www.ufjf.br