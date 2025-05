Procon faz alerta para compra do Dia dos Pais

07/08/03 - O Dia dos pais est? chegando e ? importante que o consumidor redobre sua aten??o na hora da compra. O setor de produtos, que inclui itens como vestu?rio, autom?veis, eletro/eletr?nicos e inform?tica, acumulou 132 reclama?es no m?s passado, sendo que a maior causa delas foram os produtos com defeito, que totalizaram 65 queixas.

Quem comprar itens de vestu?rio deve estar ciente que as lojas s? t?m obriga??o de realizar trocas se o produto apresentar defeito. "Apesar de a maioria das lojas realizarem trocas por problemas de tamanho, modelo ou cor, a lei n?o obriga esse procedimento ao fornecedor", garante a advogada do setor de produtos, Cl?udia Maria Lazarinni.

J? aqueles que preferirem dar um produto eletro/eletr?nico, como um celular, por exemplo, pode e deve testar o aparelho na pr?pria loja. Vale lembrar que, por lei, qualquer produto tem garantia de 90 dias, que s?o complementares ? garantia dada pela loja. Em caso de defeito, a loja tem a responsabilidade de garantir o conserto, que n?o deve ultrapassar 30 dias. Caso contr?rio, o consumidor tem direito a novo aparelho ou ? restitui??o do valor pago.

Quem preferir fazer compras on-line, tem o prazo de sete dias para a devolu??o do produto, j? que foi comercializado fora de estabelecimentos. Para garantir o direito como consumidor ? imprescind?vel a presen?a da nota fiscal.

Assembl?ia dos professores refor?a continuidade da greve na UFJF

07/08/03 - Com 53 votos a favor e tr?s absten?es, a Assembl?ia dos Professores da UFJF , realizada na manh? do dia 07 de agosto, quinta feira, aprovou a continuidade da greve unificada com os Servidores P?blicos Federais.

Os professores avaliaram que o governo est?, no momento, cedendo a press?es para diversas modifica?es na Proposta de Reforma da Previd?ncia. Por isso, o momento seria de manter a posi??o e, com isso, avan?ar na luta por uma Reforma da Previd?ncia mais justa. Apontaram tamb?m o falso vi?s social da reforma e os n?meros enganosos apresentados pelo governo ao abordar a Previd?ncia Social.

A pr?xima assembl?ia foi marcada para o dia 12 de agosto, 9h30, no anfiteatro do ICHL. Os nomes dos professores Walcyr Duarte Nascimento e Maria L?cia Leopoldo foram aprovados como representantes da APESJF na Plen?ria dos SPFs.

Casa de Parto come?a a realizar Teste da Orelhinha

06/08/03 - A partir de agora, com a san??o da lei municipal n? 10153/2002 , fica obrigat?rio o diagn?stico da audi??o de beb?s imediatamente ap?s o nascimento, nas maternidades e hospitais da rede municipal de sa?de.

Antes feito apenas pela rede particular, esse exame detecta algum problema auditivo que a crian?a possa apresentar, evitando, assim, o retardo da fala e da linguagem. O exame ? realizado por fonoaudi?logos desde o terceiro dia de vida at? os seis meses. ? indolor e dura no m?ximo dez minutos. Consiste em se adaptar uma sonda na orelhinha da crian?a e se espera que a c?clea (orelha interna) vibre. Essa resposta emitida pela c?clea significa que est? tudo correto.

Apresentando algum problema, o rec?m-nascido ? encaminhado para um otorrinolaringologista para que se fa?a um tratamento correto, no sentido de garantir um bom desenvolvimento da crian?a.

O teste da orelhinha come?ar? a ser feito na Casa de Parto de Juiz de Fora a partir da segunda semana de agosto, atendendo a:



As m?es interessadas podem ligar para a Casa de Parto e marcar um hor?rio para seus filhos. Outras informa?es pelo telefones 3229-3994/ 3999.

Liberada escala de pagamentos dos servidores p?blicos estaduais

05/08/03 - A Secretaria de Estado da Fazenda liberou no dia 4 de agosto a escala de pagamento dos servidores p?blicos estaduais, relativa a julho de 2003. O pagamento ocorrer? entre os dias 11 e 25 . J? o Instituto de Previd?ncia Social de Minas Gerais (Ipsemg) inicia, no dia 11 de agosto, segunda-feira, o pagamento de julho dos pensionistas que recebem at? R$ 650,00 l?quidos. No dia 14 de agosto, ser?o pagos os benef?cios com valores entre R$ 650,01 e R$ 1.300,00 l?quidos e, no dia 18, os que possuem pens?o com valores acima de R$ 1.300,01 l?quidos.

Folha de julho/2003

1? Chamada - 11/08

2? Chamada - 14/08

3? Chamada - 18/08

4? Chamada - 20/08

5? Chamada - 22/08

6? Chamada - 25/08



Declara??o de isento come?a nesta ter?a-feira

05/08/03 - Quem possui CPF e teve, em 2002, rendimentos tribut?veis inferiores a R$ 12.696 deve fazer anualmente a Declara??o de Isento. O prazo dado pela Receita Federal para a entrega da declara??o come?a hoje, dia 5 de agosto e se estende at? 28 de novembro.

Quem n?o entregar a declara??o ter? seu CPF inclu?do na lista de documentos "pendentes de regulariza??o". Quem deixar de declarar por dois anos seguidos tem o CPF cancelado. Os contribuintes que j? est?o com o documento cancelado dever?o ir a uma das ag?ncias da Caixa ou do Banco do Brasil, pagar a taxa de R$ 4,50, para dar entrada no pedido do novo documento. O prazo para o envio gratuito dos dados pela internet termina em 28 de novembro de 2003.

Somente dois casos n?o h? a necessidade de fazer a declara??o: quem tirou o CPF este ano e o c?njuge do declarante, no caso das declara?es do imposto de renda em conjunto. Mas aten??o: quem constar de uma declara??o do IR apenas como dependente deve fazer a declara??o de isento.

Op?es para enviar a declara??o de isento:

Internet: esta ? a ?nica op??o gratuita e tamb?m para os brasileiros que moram no exterior. A declara??o deve ser preenchida no site da Receita Federal. Clique aqui para preencher a sua declara??o

Correios: a declara??o via postal registrada pelos Correios custar? R$ 2,20 ou R$ 1,20, no caso de utiliza??o de meio eletr?nico, que estar? dispon?vel apenas em algumas ag?ncias. Alguns dias ap?s a entrega, o declarante receber? uma carta registrada, informando a situa??o. Caso a declara??o n?o tenha sido efetuada com sucesso, o declarante ser? informado neste comunicado sobre o que deve fazer.

Casas lot?ricas: apenas as lot?ricas conveniadas ? Caixa poder?o receber a declara??o. A taxa ? de R$ 0,675

ReceitaFone: no Brasil, a declara??o ser? feita pelo telefone 0300-78-0300, ao custo de R$ 0,27 por minuto (telefone fixo) e R$ 0,50 (telefone m?vel). Quem est? no exterior deve ligar para o telefone 55-78-300-78300. A liga??o dura em m?dia quatro minutos. Ao utilizar o ReceitaFone, o declarante deve ficar atento ao n?mero de sua declara??o, que ? informado ao final do processo, e anot?-lo, para futura refer?ncia. O n?mero do exterior serve apenas para as pessoas f?sicas que estejam em tr?nsito no exterior e que s?o residentes no Brasil.

Bancos autorizados: a taxa pelo servi?o ser? de at? R$ 0,75, dependendo da institui??o financeira.

Mais informa?es:

Consulte a entrega da declara??o de isento 2002

Consulte como est? o andamento de sua solicita??o CPF

Consulte a situa??o cadastral do CPF

Transporte gratuito para produtores rurais

04/08/03 -