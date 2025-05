Para participar enviando informa?es ? reda??o, clique aqui

Algumas galerias do centro da cidade j? est?o todas enfeitadas. O objetivo, al?m de dar boas vindas ao Natal, ? atrair os consumidores para as compras. Ruas lotadas e fluxo de ve?culos cada vez aumenta mais. Segundo a Getran, o movimento cresce 10% no tr?nsito