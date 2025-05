De 02 a 06 de maio de 2006

Confira o roteiro gastron?mico da Festa Country

06/05/06 -

J? est? rolando em 12 restaurantes da cidade um dos eventos paralelos da Festa Country mais aguardados por quem aprecia boa comida. ? o, que se iniciou na ?ltima sexta-feira e segue at? o pr?ximo dia 21de maio. S?o 17 dias em que cada um dos locais participantes oferece pratos exclusivos e inspirados no mundoa pre?os mais acess?veis. E quem experimentar no m?nimo cinco pratos vai ganhar ingressos para a festa, que acontece de18 a 21 de maio, e concorrer a um telefone celular.

Os locais onde o roteiro gastron?mico ira acontecer e as caracter?sticas de cada prato podem ser consultados no site oficial da Festa Country.

JF vai ganhar revista comemorativa dos 156 anos

05/05/06 - Textos informativos de estudiosos sobre a hist?ria da cidade, charges, curiosidades e jogos de passa-tempo de car?ter educativo... estes e outros poemas, trovas, cr?nicas, desenhos, pinturas, fotos, colagens feitos e escritos por alunos da rede municipal de educa??o v?o compor a revista comemorativa dos 156 anos de Juiz de Fora. A publica??o incluir? ainda depoimentos de juizforanos sobre "O que Juiz de Fora tem de melhor", segundo a vis?o de cada um. A publica??o acontecer? ainda no anivers?rio da cidade. Al?m desse presente, a programa??o que come?ou no ?ltimo dia 03 de maio, inclui shows, inaugura?es, lan?amentos de livros, jogos esportivos, entrega de medalha e outros eventos que se estendem at? o dia 06 de junho.

Professores municipais fazem assembl?ia com paralisa??o

05/05/06 - Os professores da rede municipal de ensino decidiram ontem que v?o paralisar as atividades por um dia, e fazer assembl?ia no dia 11 de maio, quinta-feira pr?xima, para discutir a proposta de 5% de reajuste apresentada pela Prefeitura em reuni?o esta semana. De acordo com nota do Sindicato dos Professores (Sinpro-JF), "a categoria considera irris?ria e miser?vel a proposta, al?m de ser conrtradit?ria ao que o pr?prio prefeito Alberto Bejani afirmou no ano passado ao encerrar as negocia?es".

A proposta de 5% da Prefeitura engloba uma corre??o de 4,69%, referente ? varia??o do ?ndice de Pre?os ao Consumidor Amplo (IPCA), um dos medidores da infla??o, al?m de um aumento de 0,31% como medida de recupear as perdas que os trabalhadores tiveram ao longo dos anos.

Os trabalhadores entendem que a Prefeitura, com essa proposta, n?o se sacrifica a valorizar o servidor. De acordo com um levantamento feito pelo sindicato, o sal?rio do professor sofreu um grande rebaixamento, principalmente de 1997 para c?.

Antes da reuni?o de quinta-feira vai haver outra reuni?o com a Prefeitura. O secret?rio de Administra??o e Recursos Humanos, Renato Garcia, encontra com os professores na segunda-feira, dia 8 de maio, para discutir o assunto. Na quarta, dia 10, h? uma outra reuni?o, agora com a secret?ria de Educa??o, Regina Mancini. S? depois disso ? que os professores v?o definir um indicativo ou n?o de greve. Os outros servidores municipais tamb?m est?o insatisfeitos com a proposta de reajuste. Veja a nota!

Confira dicas do Procon para as compras de Dia das M?es

05/05/06 -

divulgou nesta sexta-feira algumas recomenda?es para os consumidores ficarem atentos durante as disputadas compras para o Dia das M?es, que ser? celebrado este ano no pr?ximo dia 14 de maio. Confira:

Pesquise pre?os. As diferen?as podem ser bastante expressivas

Eletroeletr?nicos: teste-os na loja e fique atento se o manual est? em l?ngua portuguesa

Roupas: aten??o nas cores, modelos e tamanhos escolhidos. Lembre-se que as trocas s? podem ser realizadas em caso de defeitos, mesmo assim o fornecedor tem um prazo de 30 dias para consertar

Formas de pagamento: compras ? vista, tanto em dinheiro, cart?o ou cheque, devem ter o mesmo pre?o, n?o podendo sofrer acr?scimos. A loja que optar por aceitar cheques n?o pode restringir pelo tempo de abertura de conta (lei estadual 15443/05). O lojista pode, no entanto, recusar cheques de terceiros ou de outras pra?as

Vitrines: produtos expostos devem conter, obrigatoriamente, os pre?os afixados de maneira clara, vis?vel e ostensiva. Para as compras a prazo, devem estar expostos o valor das parcelas e o pre?o final do produto. O local deve informar se aceita cheque e cart?o de cr?dito

Prazo de reclama??o: o consumidor tem 30 dias para reclamar de problemas em produtos n?o dur?veis e 90 dias para produtos dur?veis. Caso o problema n?o seja de f?cil constata??o, os prazos passam a ser contados a partir do seu aparecimento Cataguases recebe s?bado a campanha de doa??o de medula

05/05/06 - O Hemocentro Regional de Juiz de Fora/Funda??o Hemominas vai a Cataguases, neste s?bado, 06 de maio, cadastrar candidatos ? doa??o de medula ?ssea. Durante a campanha "Doe medula sem medo", ser?o prestados esclarecimentos sobre o processo de doa??o na Faculdade Doctum, de 9h ?s 17h, al?m de serem recolhidas amostras de sangue de volunt?rios que desejarem ser doadores. Al?m de Juiz de Fora, a equipe do Hemocentro j? mobilizou cidades como Guarani, Santos Dumont e Ub?. Em 2005, mais de oito mil cadastros foram realizados pelo Hemocentro de Juiz de Fora em rela??o aos 307, em 2004. A expectativa ? de que este ano os n?meros sejam, pelo menos, de 15 mil volunt?rios.

Para assistir a palestras, mesmo fora da ?poca de campanha, o interessado pode comparecer ao Hemocentro de Juiz de Fora ?s 7h30 ou ?s 18h, somente ?s quartas-feiras. J? a doa??o pode ser feita de 7h ?s 9h (segunda a sexta), tamb?m na Rua Bar?o Cataguases s/n.

Pode ser doador, qualquer pessoa entre 18 e 55 anos, com boa sa?de, que n?o tenha comportamento de risco (m?ltiplos parceiros sexuais, usu?rios de drogas); n?o tenha feito transfus?o de sangue; e tenha doen?as infecto-contagiosas e sexualmente transmiss?veis. Uma pequena quantidade de sangue ser? coletada para fazer o exame de HLA. Esse teste de laborat?rio serve para identificar sua caracter?stica gen?tica. Seu tipo de HLA ser? cadastrado no REDOME (Registro de Doadores de Medula). Quando aparecer um paciente, sua compatibilidade ser? verificada.

Mais informa?es pelo telefone do Hemocentro Regional: 3216-3000.

Prefeito de Pira?ba, Andr? Xavier, volta ao cargo

04/05/06 -

No dia(quarta), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais ( TRE-MG ) autorizou a volta do prefeito de Pira?ba ao cargo,(PSDB). Desde o dia 19 de fevereiro deste ano, os segundos colocados nas elei?es de 2004, Maria Aparecida Roberto Ferreira (PT), prefeita, e Jair Braz da Costa, vice-prefeito, estavam administrando a cidade. Isso porque Andr? Xavier teve suas contas de campanha eleitoral desaprovadas. Mas, de acordo, com o parecer do Procurador Regional Eleitoral, isso n?o representa abuso de poder econ?mico ou fraude. O TRE determinou que prefeito eleito e seu vice, Eli Ferreira Costa, sejam diplomados de imediato pela Justi?a Eleitoral local, para assim, reassumirem seus postos.

C?mara entrega medalha de m?rito a 14 homenageados

04/05/06 - Catorze pessoas receberam das m?os dos vereadores a Medalha do M?rito Legislativo, instu?da pela C?mara Municipal em 2001, "por relevantes servi?os prestados em suas ?reas de atua??o". Entre os escolhidos para a comenda, dentro das celebra?es de 153 anos da C?mara, estavam nomes da administra??o p?blica e de setores da sociedade com algum tipo de import?ncia an presta??o de servi?os. Na lista de agraciados, esta? inclu?dos o prefeito Alberto Bejani (que se disse "emocionado" com a homemagem, "sem paradigmas"), Cl?udio Horta Mendes (Belgo), Guilherme Ribeiro Matta (BrasilCenter), Silvestre Lanini Detoni (agropecu?ria), Aldo Manfr?i Gutsche (esporte), Regina C?lia Mancini (educa??o), Maria Cec?lia Gollner Stephan (justi?a), Vanessa Lo?asso (assist?ncia social), Maria Teresa de Oliveira Ara?jo (Pastoral da Crian?a), Josino de Andrade Arag?o Filho (comunica??o social), Coronel Ant?nio Lu?s de Oliveira Pinto (seguran?a), Iomar Pinheiro Cangussu (sa?de), Robson Terra (cultura) e Tenente Coronel Hernandes Jos? de Morais (27? BPM).

PJF oferece 5%, servidor quer de 17% a 25%

04/05/06 - Ficou bem abaixo do esperado pelos servidores municipais a proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura de Juiz de Fora, durante reuni?o na quarta-feira, na sede da Administra??o Municipal. Na reuni?o com o secret?rio de Administra??o e Recursos Humanos, Renato Garcia, os trabalhadores ouviram que a Prefeitura quer dar um reajuste de 5% nos vencimentos a partir deste m?s. A proposta, claro, n?o agradou. Principalmente porque a exig?ncia da categoria ? de um aumento bem maior.

Os professores, por exemplo, pedem 25% de reajuste. Para as demais categorias a reivindica??o ? de um crescimento de 17% nos vencimentos. Por conta do impasse, os servidores marcaram uma assembl?ia para o pr?ximo dia 11 de maio, quinta-feira, quando v?o discutir se aceitam ou n?o a proposta e o que ir?o fazer em caso de desacordo. Eles ainda n?o falam em greve ou paralisa?es, mas tudo vai depender de uma conversa que os servidores ter?o com o prefeito Alberto Bejani, ainda antes dessa assembl?ia. O encontro com o chefe do Executivo est? marcado para o dia 8, segunda-feira.

Obras do Conex terminam ainda este m?s

04/05/06 - Depois de adiamentos em seq??ncia, enfim as obras do Centro de Conven?es, o Conex, ser?o conclu?das. Em visita a Juiz de Fora esta semana, o gerente de Planejamento da Companhia de Desenvolvimento Econ?mico de Minas Gerais (Codemig), respons?vel pelo projeto, M?rio S?rgio de Ara?jo Teixeira, garantiu que a constru??o termina ainda neste m?s de maio.

A inaugura??o, no entanto, fica para o pr?ximo m?s, em data a ser definida pelo Governo Estadual. O dia n?o foi fechado, inclusive, porque dependeria da agenda do governador A?cio Neves, que gostaria de vir ? cidade para inaugurar a principal obra do Estado em Juiz de Fora. A?cio inclusive j? veio em uma ocasi?o visitar o Conex, durante o ano passado. Foi sua ?nica vinda ? cidade durante esses tr?s anos e alguns meses de mandato.

As obras do Conex j? est?o 95% conclu?das e foram necess?rios recursos de R$ 25 milh?es para a primeira etapa do projeto. Depois uma emenda garantiu mais R$ 40 milh?es. Todos os R$ 65 milh?es investidos s?o do governo do Estado. A Prefeitura entrou com o terreno, nas margens da BR-040. S?o cerca de 350 oper?rios, t?cnicos e engenheiros trabalhando na conclus?o da obra.

Leia mat?ria j? publicada com todos os detalhes do Conex

Paulo Rog?rio assume a lideran?a de Bejani na C?mara

03/05/06 - Mais de 30 autoridades entre vereadores e secret?rios da Prefeitura de Juiz de Fora estiveram nesta quarta-feira no Gabinete do prefeito Alberto Bejani para ouvir o an?ncio do nome do novo l?der do Executivo na C?mara Municipal. Como j? era esperado, Paulo Rog?rio (PMDB) foi anunciado para o cargo, com Jos? Emanuel (PMN) assumindo a vice-lideran?a.

Embora j? esperado, o an?ncio aumenta o clima de mal-estar dentro do PMDB local, que, teoricamente, faz oposi??o ao prefeito Alberto Bejani na C?mara.

O pr?prio Paulo Rog?rio, apesar de ter apoiado Bejani no segundo turno da campanha eleitoral, teve atritos recentes com o Executivo.

Assumindo o cargo de l?der do Governo, Paulo Rog?rio deixa o cargo de l?der do PMDB na C?mara. Mas ontem mesmo ele tratou de enviar carta ao diret?rio municipal do partido para reafirmar sua posi??o de continuar na legenda, mesmo ap?s alguns partid?rios terem sugerido que, assumindo a lideran?a de Bejani, ele teria que deixar o PMDB.

Durante o an?ncio, tanto Bejani quanto os v?rios vereadores, a maioria do PTB, partido do prefeito, bateram na tecla da import?ncia de se deixar de lado as quest?es pol?ticas e firmar uma alian?a em prol de Juiz de Fora. Para tentar acalmar os ?nimos nos embates com a C?mara Municipal, Bejani pediu que seus secret?rios, todos presentes, abrissem a porta de seus gabinetes para os vereadores. O encontro tamb?m foi recheado de frases de efeito. Defendendo essa posi??o do prefeito Alberto Bejani, Vicent?o (PTB), presidente da C?mara, exagerou:

"Temos que viver em paz com os vereadores. Eu recebo gente l? que eu quero jogar da porta para fora. Mas na democracia ? importante receber os inimigos", disse.

Paulo Rog?rio, por sua vez, disse que n?o ? "adepto do quanto pior melhor. Esses fazem pol?tica com o f?gado". O prefeito Alberto Bejani ainda comparou a situa??o do PMDB federal com o PMDB local. Lembrou que em Juiz de Fora a rela??o ? diferente e pediu que o partido n?o tome uma decis?o precipitada, em uma clara refer?ncia ? amea?a de expuls?o de Paulo Rog?rio de seus quadros.

Junta Militar alerta que homens com necessidades especiais tamb?m devem se alistar

03/05/06 - A Junta de Servi?o Militar de Juiz de Fora (JSM/JF) alerta os pais ou respons?veis por homens com algum tipo de necessidade especial, como os que possuem S?ndrome de Down, que os leve para se alistar tamb?m. Mesmo sendo liberados, ? obrigat?rio. Isso porque todo homem maior de 18 anos deve apresentar documento de quita??o militar, como nos casos de retirada de passaporte.

O prazo para o alistamento militar da classe de 1988 foi at? 28 de abril (sexta). Os jovens que n?o foram a Junta Militar at? a data estipulada n?o ser?o chamados para sele??o deste ano - eles v?o participar em 2007, junto com os jovens da classe de 1989 -, mas ainda podem se alistar para Servi?o Militar Obrigat?rio at? 30 de junho (sexta), sem pagar multa. A multa ?nica ? de R$ 1,38. Dos mais de 4 mil alitsados no prazo correto, somente 751 jovens, que apresentam Ensino Superior ou Ensino M?dio Completo, ser?o encaminhados para o processo de sele??o do N?cleo de Prepara??o de Oficiais da Reserva (NPOR). O restante passar? por sele??o de tropa para servir como soldado.

Campanha de sindicato do transporte coletivo pede fim da viol?ncia nos ?nibus urbanos

02/05/06 - Em meio ao aumento cada vez maior da depreda??o de ?nibus urbanos em Juiz de Fora, o Sinttro (Sindicato de Transportes Coletivos de JF) iniciou na semana passada a campanha "JF Sem Viol?ncia". Numa parceria com a Pol?cia Militar, a entidade tem como objetivo educar as comunidades e mobilizar a sociedade e os poderes p?blicos de forma a evitar o alto ?ndice de assaltos e destrui??o dos ?nibus - segundo informou Paulo Avezani, vice-presidente do Sinttro, foram 48 ve?culos que sofreram algum tipo de depreda??o desde o come?o do ano.

"N?o estamos promovendo uma campanha apenas para o transporte, mas aproveitando esse gancho e pedindo o fim da viol?ncia na cidade. Juiz de Fora est? ficando perigosa e ? preciso fazer com que todos tenham consci?ncia de que isso precisa parar", diz Avezani. Ele conta que j? sente resultados: nos ?ltimos sete dias, apenas um ?nibus foi agredido, na Vila Esperan?a I. "Nosso foco ser? nos bairros, onde as ocorr?ncias s?o maiores", afirma.

Foi por conta disso que a campanha teve um lan?amento no ?ltimo s?bado, na Vila Olavo Costa, onde h? alguns dias a circula??o noturna de ?nibus havia sido suspensa por conta dos registros cada vez mais recorrentes de vandalismo. "A preocupa??o ? com os nossos trabalhadores e os usu?rios de transporte". Avezani diz que o Sinttro planeja novas medidas na campanha e espera a entrada da prefeitura municipal como apoiadora. "Nosso foco ? a seguran?a, e isso ? uma responsabilidade do Estado como um todo".

VI Pr?mio Denatran ainda est? com inscri?es abertas

02/05/06 -

Com inten??o de conscientizar as pessoas sobre o tr?nsito na cidade, o Departamento Nacional de Tr?nsito promove pela sexta vez o evento Pr?mio Denatran. S?o quatro categorias: educador, estudante , Profissionais da Comunica??o e Programas de Educa??o para o Tr?nsito. Cada um deles deve apresentar um tipo de trabalho, estipulado em edital . As inscri?es v?o at?(quarta). Os trabalhos e a ficha de inscri??o das categorias educador, profissionais da comunica??o, estudante e subcategorias devem ser enviados ? sede da Gettran ( Avenida Maria Perpetua, 72 - 5? andar- Ladeira ), em envelope ou pacote fechado, com os dizeres ?VI Pr?mio DENATRAN de Educa??o para o Tr?nsito? e a Categoria/Subcategoria em que estiver concorrendo. A premia??o dos trabalhos na inst?ncia municipal acontece de 29 a 31 de maio (segunda a quarta).