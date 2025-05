De 1? a 5 de julho

?ltima chamada para a Campanha de Multiva??o

5/07/02 - A organiza??o da Campanha de Multivacina??o faz a ?ltima chamada para que os pais levem seus filhos aos postos. O prazo final ? nesta sexta-feira, dia 5 de julho. As Unidades B?sicas de Sa?de, o Departamento de Sa?de da Crian?a e do Adolescente e as Regionais Leste e Norte v?o atender em hor?rio normal de funcionamento. Cerca de duas mil crian?as s?o esperadas at? o encerramento da campanha ?s 17h. At? o momento, a cobertura vacinal registrou 90% de atendimento, com 31.864 doses aplicadas. A previs?o ? de se atingir 95% das crian?as na faixa et?ria espec?fica, cerca de 34 mil. Todas as crian?as com idade abaixo de cinco anos podem tomar al?m da vacina contra paralisia outras para atualiza??o do cart?o. Na zona rural, o processo de vacina??o fechou com o calend?rio de visitas. Uma equipe m?vel trabalhou do dia 20 a 28 de junho. Foram imunizadas 985 crian?as em 15 localidades. Mais informa?es 3690-7509.

Projeto pretende democratizar acesso ? inform?tica

2/07/02 - Empresas que contribu?rem para a implanta??o do Programa de Inclus?o Digital em comunidades carentes podem obter incentivos fiscais da Prefeitura. A proposta foi apresentada em um projeto de lei da C?mara. As empresas poder?o participar de duas formas: atrav?s da cria??o de centros de inform?tica e oficinas de trabalho, ou atrav?s de reservas de vagas em cursos de inform?tica. O projeto admite a possibilidade da Prefeitura ceder t?cnicos para prestar assessoria e ajudar no monitoramento da implanta??o dos cursos.

Gera?es entre linhas

2/07/02 - O projeto Gera?es entre linhas est? promovendo a correspond?ncia entre trinta alunos da quarta s?rie do Instituto de Estadual de Educa??o e a turma da terceira idade que mora na Funda??o Jo?o de Freitas. Atrav?s de cart?es e cartas as gera?es trocam experi?ncias. A iniciativa ? in?dita em Juiz de Fora. O projeto foi lan?ado no dia 20 de junho, quando os estudantes visitaram a Funda??o Jo?o de Freitas, conheceram a institui??o e seus moradores. Neste primeiro contato, ap?s as apresenta?es, cada idoso escolheu um estudante para se corresponder. Em setembro os estudantes fazem nova visita ? Funda??o para estreitar os la?os de amizade com os idosos.

O Gera?es entre linhas promove a solidariedade entre gera?es e desperta no?es de cidadania no aluno, sensibilizando-o em rela??o ao idoso. Al?m disso, o projeto desenvolve a capacidade de escrita dos alunos e incentiva o gosto pela leitura. A correspond?ncia entre os participantes ser? desenvolvida inicialmente at? dezembro e as a?es v?o ser ampliadas de acordo com a demanda. Outras informa?es: 3690-7057, 3690-7035 (Funalfa), 3236-2119 (professora Margareth Assis do Instituto Estadual de Educa??o), 3217-1063 e 3216-4815 (Regina Coeli Galo da Funda??o Jo?o de Freitas).

GEB firma acordo para garantir reposi??o de aulas ap?s a greve

5/07/02 - A Ger?ncia de Educa??o B?sica (GEB) da Diretoria de Pol?tica Social (DPS) fez um acordo com o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora para que sejam assegurados os 200 dias e 800 horas de aulas previstas no per?odo letivo para os alunos da rede municipal. Com isso, n?o haver? cortes ou descontos no pagamento referente ao per?odo de greve. Os profissionais do quadro do magist?rio se comprometera, a fazer a reposi??o dos dias parados.

Atrav?s desse acordo, os profissionais efetivos e aqueles cujos os contratos se encerram s? no segundo semestre de 2002, garantem as f?rias de julho. As escolas poder?o, ao reorganizar um novo calend?rio, permitir a esses profissionais a altern?ncia de s?bados a serem trabalhados. O calend?rio escolar pode se estender at? o dia 30 de dezembro de 2002, de acordo com as datas de reposi??o adotadas por cada escola.

Os professores de 5? ? 8? s?rie do ensino regular de supl?ncia que fizeram greve e cujos contratos se encerram no m?s de junho, far?o a reposi??o dos dias paralisados no m?s de julho, conforme o calend?rio proposto pela escola e aprovado pela GEB, com t?rmino previsto para o dia 10 de julho. Os professores efetivos do ensino fundamental e m?dio de supl?ncia iniciar?o a reposi??o dos dias paralisados em 31 de julho, completando a carga hor?ria conforme o calend?rio da escola e, ap?s o t?rmino da mesma, iniciar?o o segundo semestre de 2002. Outras informa?es: 3690-7237.

Projeto cria Pol?tica Municipal de Reciclagem

1?/07/02 - Um projeto de lei, aprovado pela C?mara Municipal, institui a Pol?tica Municipal de Reciclagem de Materiais, incentivando o uso, a comercializa??o e a industrializa??o de materiais como papel, sucatas de metais ferrosos e n?o ferrosos, pl?sticos, vidros, entulhos da constru??o civil, res?duos l?quidos, s?lidos e produtos provenientes da industrializa??o.

Cabe ao Executivo apoiar a cria??o de centros de comercializa??o e distribui??o de recicl?veis, incentivar o desenvolvimento de projetos para utiliza??o dos produtos e promover campanhas educativas e de incentivo a coletas seletivas de lixo. Est?o previstos benef?cios para os usu?rios, produtores e comerciantes que se envolverem com a proposta.