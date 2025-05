Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

16/6/2010

Grande parte das lâmpadas que compõem as luminárias do Calçadão da rua Halfeld permaneceram acesas durante a tarde desta quarta-feira, 16 de junho, mesmo com o dia claro e com o sol. O Portal ACESSA.com registrou a foto por volta das 15h30.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Obras, responsável pela iluminação pública, as lâmpadas foram acesas para que os técnicos realizassem manutenção das mesmas, sendo apagadas ao final dos trabalhos.