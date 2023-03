Projeto Voc? Apita

Iniciativa mobiliza cerca de 800 alunos em Juiz de Fora



Ludmila Gusman

04/12/02

Voc? j? se interessou em buscar solu?es para os problemas de sua comunidade? Os alunos da Rua Luiz F?vero, 383 ) sim. Eles participam doque envolve onze escolas de Juiz de Fora e cerca de 800 alunos.

A cidade est? entre as dez do pa?s que recebe o apoio da Unesco para propor a?es educativas entre os estudantes. O agente do Voc? Apita, na cidade, Marco Aur?lio Souza Coelho, informa que o objetivo ? criar oportunidade para as crian?as e jovens levantarem os problemas e buscarem solu?es junto ? comunidade da qual fazem parte. "? uma a??o educativa que valoriza a capacidade das crian?as e jovens de pensar e agir de forma respons?vel", diz.

Entre as atividades desenvolvidas est?o inclu?das a capacita??o dos professores, palestras sobre temas atuais, al?m de uma pesquisa feita pelos pr?prios alunos, nas proximidades da escola. Marco Aur?lio ressalta que j? foram realizadas mais de 50 palestras em Juiz de Fora e a inten??o ? mobilizar cada vez mais professores e alunos.

O Projeto faz parte do programa s?cio-cultural Fiat e conta com a participa??o de 700 escolas do Brasil. O tr?nsito e a mobilidade das pessoas nos centros urbanos s?o os focos principais das atividades. "? um exerc?cio de cidadania que estimula os alunos a ir ?s ruas analisar os problemas de mobilidade, estudar solu?es e propor a?es concretas para transformar o lugar onde vivem", complementa Marco Aur?lio.

Alunos em campo

Os alunos da 5? a 8? s?rie da Escola Municipal Raymundo Hargreaves j? tiveram a oportunidade de participar do Projeto, que chegou a Juiz de Fora no m?s de setembro. Ap?s assistirem a palestras de representantes do Alc?olicos An?nimos (AA), Departamento de Promo??o ? Pessoa Portadora de Defici?ncia, Pol?cia Militar, Ger?ncia de Transporte e Tr?nsito, Bombeiros e Demlurb, eles foram a campo levantar os problemas do bairro. "Montamos um grupo de mem?ria respons?vel por relatar e acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelos alunos", explica a estudante Cec?lia Monteiro.

O bairro escolhido foi o Bom Jardim. Cada grupo, composto de dez alunos, ficou respons?vel em levantar os problemas de ruas diferentes. "Fizemos entrevistas e detectamos v?rios problemas como buraco e animais nas ruas, falta de prote??o nos pontos de ?nibus", conta a aluna Luana de Oliveira.

Ap?s a coleta de dados, os alunos se reuniram para fazer um levantamento das necessidades citadas pelos moradores e elaboraram uma carta de reivindica??o para encaminhar as solicita?es aos ?rg?o competentes. "Agora n?s montamos um grupo de divulga??o com o objetivo de informar ? comunidade sobre o que est? sendo desenvolvido nesse projeto", ressaltam as alunas.

O agente respons?vel em Juiz de Fora destaca que no pr?ximo ano, o Projeto pretende acelerar suas atividades e realizar o maior n?mero poss?vel de palestras e atividades nas escolas. "Os professores s?o preparados para isso e os alunos tomam consci?ncia dos problemas da comunidade", afirma Marco Aur?lio.

* O relat?rio contendo as necessidades da comunidade apuradas pelos alunos voc? consegue na pr?pria escola ? Rua Luiz F?vero, 383 ou pelo telefone: 3690-7683.