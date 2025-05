Voc? acha que o Miss Brasil Gay ? um evento

importante para Juiz de Fora?

Participe, deixe registrada aqui a sua opini?o!

T?mara Lis

08/08/03



Esta vem sendo a realidade para o p?blico gay que freq?enta o Miss Brasil Gay em Juiz de Fora.

As roupas coloridas, alegria transbordante e o desfile de rapazes e mo?as de m?os dadas e com comportamento "expl?cito" de namoro n?o s?o mais importante para a popula??o do que o montante de dinheiro que eles deixam na cidade.

Cruel? Pode parecer ? primeira vista, mas ? a pura realidade. Assim como vem acontecendo com outras parcelas da sociedade que j? sofreram muito com a discrimina??o como mulheres e negros, os gays tamb?m est?o conseguindo o respeito que tanto buscam e merecem.

Mas precisam pagar muito caro por isto. Literalmente!

Quanto vale o preconceito?

A resposta para a aceita??o e aprova??o do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora vem sempre acompanha do quanto isto ? bom para nossa economia.

Resposta bem diferente da que obter?amos se a pergunta fosse sobre a import?ncia do carnaval ou do fla-flu no est?dio municipal. A? talvez aparecem respostas do tipo:





- ah! todos tem direito a se divertir

- ? uma express?o da cultura do nosso povo

- ? maravilhoso, necess?rio e tantos outros adjetivos!



Pois bem. Ainda n?o conseguimos encontrar este tipo de respostas nas ruas. Assim como dificilmente ouviremos t?o cedo exclama?es que exaltem a qualidades de dire??o das mulheres, a capacidade intelectual dos negros, a beleza dos gordinhos e tantas outras posturas que se esperam de uma sociedade livre de preconceitos.

Em uma pesquisa realizada pelo Movimento Gay de Minas em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Faculdade de Turismo de Santos Dumont, a Escola de Turismo da Universidade Professor Ant?nio Carlos e o curso de turismo do Col?gio T?cnico Universit?rio da UFJF, os resultados n?o s?o muito diferentes, j? que 57% da comunidade reconhece a enorme import?ncia econ?mica do evento para o munic?pio.

A pesquisa Turismo GLS 2002 indicou que no ano passado 4.464 turistas estiveram na cidade participando do V JF Rainbow Fest e do Miss Gay.

Destes, 72% se hospedaram em hot?is, freq?entaram restaurantes, fizeram compras e injetaram na economia da cidade cerca de R$1,6 mil, o que representa um gasto m?dio/di?rio de R$179, ou seja, tr?s vezes mais que o turista convencional.

Atrav?s do aumento do poder de consumo e da ocupa??o de cargos de chefia as chamadas "minorias" v?m se firmando e conquistando, a duras penas, o respeito da sociedade.

E voc?? Acha que o Miss Gay ? um evento importante para

Juiz de Fora? Queremos saber sua opini?o



Sim. O Miss Gay traz muitas divisas para a cidade. Juiz de Fora fica mais movimentada e alegre. O evento faz parte da cultura da cidade e tem que continuar.

Alvanir Nascimento

? um evento importante. E n?o acho que a cidade seja prejudicada por sediar o Miss Gay. As pessoas daqui gostam muito do Miss Gay. Muita gente vai para a rua ver a festa.

Jos? Hideraldo

O evento ? importante sim e n?o acho que a cidade fique com m? fama por ser sede do Miss Gay n?o. Afinal de contas em S?o Paulo tamb?m acontece a parada gay e ningu?m pensa que todo paulista ? homossexual.

Thais de S?

? bom por causa do dinheiro que rola na cidade. A procura por hot?is tamb?m ? muito grande. Mas para a fama da cidade n?o ? muito bom n?o.

Janaina Souza

Quem fala que o evento n?o ? importante est? mentindo. Vem gente do pa?s inteiro participar do Miss Gay e o evento movimenta muito a economia da cidade.

Douglas

O Miss Gay ? muito importante por tornar a cidade ainda mais conhecida e movimentar a economia de Juiz de Fora.

Eduardo Moreira

Acho o Miss Gay muito importante para o turismo e com?rcio da cidade al?m de dar aten??o ? cidade dando destaque nacional e at? internacional. O Miss Gay ? uma festa divertida e ao mesmo tempo passou a ter um lado de conscientiza??o, o que ? importante.

Os homossexuais existem sim e sempre existir?o, n?o se pode negar, e ? necess?rio quebrar aos poucos o preconceito e a m? vis?o que a sociedade tem.

S?rgio Jos?

Existem outras formas de realizar o desenvolvimento de nossa cidade sem causar o constrangimento em nossas crian?as de verem essas pessoas se agarando pelas ruas !!!

Marcos

O Miss Gay ? importante, ele representa a tradi??o e foi o gancho para a milit?ncia em prol da conscientiza??o n?o s? dos direitos dos homossexuais, mas tamb?m dos deveres da sociedade relacionados ao respeito a um dos fundamentos da constitui??o, qual seja, a dignidade da pessoa humana. A cidade infelizmente apesar de apresentar uma c?mara de vereadores moderna, possui uma popula??o provinciana e ignorante, que ainda n?o aprendeu a conviver com as diferen?as. ? lament?vel que a id?ia que se tem do homossexual seja pejorativa

Andr? Luis Santos

Sim. Concordo ser o Miss Brasil Gay, um evento de muita import?ncia para nossa querida Juiz de Fora, n?o s? pela economia, uma vez que existe grande faturamento do com?rcio local, mas principalmente pela parte de integra??o, deixando de lado o preconceito. Parab?ns organizadores, Parab?ns Juiz de Fora, cidade que vem dando uma verdadeira li??o de solidariedade.

Nelson Luiz Rezende de Barros

No meu modo de pensar, o Miss Gay nada acrescenta de cultura para a cidade de Juiz de Fora , mas sim nos tr?s muito constrangimento com os amigos de outras cidades e com isso, n?s homens, somos alvos de chacotas como: "Voc? ? da terra dos Gays. Juiz de Fora s? tem Gay". S?o situa?es, que provocam para n?s homens muito constrangimento. Penso que cada um faz da vida o que acha melhor, mas desde que n?o provoque falta de pudor para as pessoas. Penso que tudo tem o seu lugar certo e n?o h? necessidade de manifestar a HOMOSSEXUALIDADE na rua provocando as pessoas que por ela passam.

S?rgio

Sim. Por poder expressar o sentimento, dos participantes, e p?blico. Sempre em qualquer tempo e lugar, haver? os opositores. Afinal j? se diz de longa data que ? imposs?vel agradar a gregos e troianos. Parab?ns, foi maravilhoso, espetacular. Parab?ns a todos os participantes e promotores do evento.

Lima

Os Estados preconceituosos s?o os do sub-mundo; portanto com caracter?sticas subdesenvolvidas em sua maioria. Temos que ampliar nossa mente e aprender a respeitar as diferen?as.

Adriana Leit?o

O pior ? a viol?ncia neste pa?s, ? o desrespeito, a falta de humanismo. ? o preconceito deslavado de uma falsa sociedade de puritanismo. No mais tudo ? v?lido.

Carlos Roberto Silva

N?o tenho nenhum preconceito quanto a prefer?ncia sexual das pessoas. Mas tornar isso um evento onde s?o gastos minh?es e milh?es de reais, diante de um pa?s com tantas dificuldades como: fome, mis?ria, desemprego, prostitui??o infantil, exclus?o social, etc... torna-se um esc?ndalo social. Lamento que quando tantos profissionais s?o mal remunerados(os professores), o exemplo est? em Juiz de Fora mesmo, n?o se presica ir longe, o Sr. Prefeito num gesto generos?ssimo, prop?e um aumento de de R$18,00 reais, e gasta com o Miss Gay rios de dinheiro, deveria se envengonhar. O gay n?o pode jamais ser exclu?do, mas afirmar, como alguns imbecis, que ? cultura, ? sim para boates e outros lugares do g?nero, ou que o acontecimento ? divers?o, n?o concordo. Respeito gays na escolha de vida e desejo que sejam cidad?os, no pleno sentido da palavra. Mas n?o exageremos.

Leon Klibert

? importante para a vida de cada uma das candidatas, pois ? o espa?o para elas mostrarem seu valor e sua beleza, e ? isso que interessa, que elas sejam felizes. ? inacredit?vel que no mundo em que vivemos ainda existam pessoas contra o homossexualismo. ? algo t?o real que deveria ser mais respeitado e ser analisado de uma forma mais natural.

Giordana Souza

Sou mineiro do Norte de Minas. Radicado no Paran? h? 40 anos. A minha pouca cultura, mas eficiente, ? de apoiar o livre arb?trio, s? assim viveremos democr?ticamente. Respeitar tudo e todos ? a regra n?mero um de uma verdadeira Democracia. A op??o sexual de cada um de n?s est? inclu?da neste jogo democr?tico. Eu respeito, e apoio todos aqueles que lutam pelos seus direitos. Os homossexuais antes de serem gays, s?o seres humanos com sentimentos, com alma, com desejos, com sucessos por isso tem o meu apoio. V?o em frente meus amigos, meus irm?os. A verdadeira revolu??o ? feita dentro da gente.

Manoel Jos? da Silva

? o dia que todos est?o voltados para o evento que acontece na cidade. Fora a recep??o dos mineiros "uai", que ? maravilhosa!

Jhony

O Miss Gay ? importante sim. Al?m de movimentar a economia da cidade mostra que homossexual ? gente!!! Temos que nos conscientizar disso e respeitar o direito ? liberdade de escolha de todos. E parabenizar a todos que s?o respons?veis pelo evento.

Priscilla Sobrinho

Independente das ra?as religi?es se ? ou n?o importante para a economia, s?o pessoas como outras quaisquer buscando seu espa?o na sociedade assim como a mulher buscou e ainda busca at? hoje. Descrimin?-los e n?o deixar que nossa cultura chegue aos extremo ? deixar um passo de nossas vidas sem participa??o do pr?ximo.

Paulo Sergio Paulino da Rocha

Um evento desta magnitude, ao meu ver, ? mais importante enquanto instrumento de conscientiza??o, de valoriza??o das minorias,do que pelas vantagens econ?micas que pode acarretar; esta deveria apenas ser uma conseq??ncia impl?cita ao processo.

Maria Jos? Vasconcellos







E voc?, acha que o Miss Gay é um evento importante para Juiz de Fora? Sim

Não



ATENÇÃO: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica

e se refere apenas a um grupo de visitantes do JF Service.

Por que?