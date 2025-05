Fragmentos Musicais



1 . Em julho tivemos outro Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga em Juiz de Fora. ? parte a orquestra Barroca do Festival e mais uma meia d?zia de concertos, o que vimos foi um panorama da m?sica, mas muito pouco de colonial ou m?sica antiga. Assim fica a sugest?o para que o Festival passe a se chamar apenas Festival de M?sica do Pr?-M?sica, ou de Juiz de Fora, j? que ele n?o responde efetivamente pelo nome.