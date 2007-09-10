Acidentes durante o feriado de 7 de setembro

Segunda-feira, 10 de setembro de 2007, atualizada ?s 12h53

Feriado registra aumento no n?mero de acidentes e feridos

Fabricio Werneck

Colabora??o*



O feriado prolongado do dia da Independ?ncia, comemorado na ?ltima sexta-feira, dia 07 de setembro, terminou com um aumento no n?mero de acidentes e feridos, em rela??o ao ano passado. Segundo a Pol?cia Rodovi?ria Federal, em 2006, foram registrados 18 acidentes, com oito feridos e nenhuma morte, na regi?o de Juiz de Fora. J? este ano, o n?mero de acidentes subiu para 25 e de feridos para 24. Nenhuma morte foi registrada.

O aumento no n?mero de feridos se deu, principalmente, na quinta-feira, dia 06 de setembro. S? neste dia, foram registrados 13 acidentes, com dez feridos.

A Pol?cia Rodovi?ria Federal (PRF), como todo ano, montou um esquema especial para o feriado. Cerca de nove mil homens foram mobilizados em todo o pa?s. A opera??o sete de setembro come?ou ? 0h da quinta-feira e se estendeu at? a meia-noite do domingo, dia 09 de setembro.

Segundo o inspetor Lu?s Heleno Lima Corr?a, o maior movimento concentrou-se na BR-040. "Em dias normais, passam cerca de oito mil ve?culos. No feriado, esse n?mero chega at? uns 14 mil" , declarou o inspetor.

Os principais destinos procurados por quem chegava foram as cidades hist?ricas mineiras e o estado do Rio de Janeiro, por quem deixava a regi?o.

*Fabr?cio Werneck ? estudante de jornalismo da UFJF