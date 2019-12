Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, atualizada às 14h10

HPS procura família de paciente sem documentação

Da redação



O Hospital Doutor Geraldo Mozart Teixeira (HPS) procura a família de um paciente sem identificação. Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde (SS), o homem deu entrada na unidade no último domingo, 15 de dezembro, e está inconsciente no CTI. Ele foi encontrado caído, em via pública, no bairro Três Moinhos. Em sua ficha de atendimento foi registrado o nome "Délcio".

O paciente tem (pouco) cabelos escuros, é magro, com estatura aproximada de 1,60 m e tem aproximadamente 50 anos de idade. Trajava bermuda jeans, camisa cinza e tênis dourado. Ele possui tatuagens de uma caveira e de um machado no braço direito, uma na face e um dragão no braço esquerdo. Há ainda tatuagens na mão esquerda e nas duas panturrilhas, mas os traços não permitem identificar de forma clara os desenhos.

Quem souber de alguma informação que possa contribuir pode entrar em contato com o hospital, que funciona 24h, através do telefone 3690-8358.

