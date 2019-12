Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, atualizada às 11h47

Jovem discute por causa de garota e é baleado no bairro Manoel Honório



Da redação



Um jovem, de 21 anos, foi baleado nas costas na madrugada de sábado, 14 de dezembro, no bairro Manoel Honório. A vítima conseguiu caminhar até o posto de gasolina na Avenida Brasil, onde pediu socorro aos frentistas. A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários e deslocou até o local.



O homem contou aos policiais que se desentendeu com os suspeitos por causa de uma garota em outro posto de gasolina, também na Avenida Brasil, o que causou o disparo contra ele. A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).



A PM recebeu denúncia anônima via COPOM que um grupo de adolescentes estaria em atitude suspeita em um bar no bairro Ladeira. Os envolvidos ainda comentavam que teriam cometido um crime no bairro Manoel Honório. As equipes deslocaram até o estabelecimento, onde abordaram os suspeitos, de 18 e 16 anos, que foram submetidos a busca pessoal. Com eles foi encontrado uma bucha de maconha, já arma de fogo não foi localizada.



Eles foram detidos e levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.