Previsão é de céu parcialmente nublado sem chuvas em Juiz de Fora



As temperaturas em Juiz de Fora varia entre 18°C e 30°C. Já a umidade relativa do ar fica entre 45% e 85%.

16/12/2019

Nesta terça-feira, 17 de dezembro, o céu fica parcialmente nublado sem possibilidade de chuvas em Juiz de Fora. A meteorologista Anete Fernandes, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o predomínio de um sistema de alta pressão favorece a estabilidade do tempo. O transporte de umidade para a faixa Leste do Estado de Minas Gerais causa variação da nebulosidade.



As temperaturas na região da Zona da Mata mineira devem marcar mínima de 16°C e máxima de 36°C, já em Juiz de Fora varia entre 18°C e 30°C. Já a umidade relativa do ar fica entre 45% e 85%.

