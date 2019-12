Terça-feira, 17 de dezembro de 2019, atualizada às 13h42

Homem é preso tentado alugar carro com CNH falsa



Da redação



A Polícia Civil (PC) prendeu um homem, de 39 anos, dentro de uma locadora de veículos em Juiz de Fora, nesta segunda-feira, 16 de dezembro. Ele é acusado de estelionato tentado, uso de documento falso e porte de droga para uso próprio. Segundo a PC, o homem aplicava golpes no município, mas também em Guaxupé e em Belo Horizonte.

De acordo com informações do Delegado Vitor Fiuza, policiais civis da 7ª Delegacia de Polícia Civil foram até o local, após o contato da gerente que chegou a desconfiar da atitude do suspeito, quando ele estava fechando um serviço de aluguel de automóvel.

Durante as diligências, foi constatado que o investigado estaria com uma CNH, além de outros documentos falsos.

Segundo a autoridade policial, investigações apontam que ele teria apresentado a mesma CNH falsa para alugar um veículo em Guaxupé, em novembro. O proprietário da locadora da cidade reconheceu o suspeito, por meio do contato dos policiais civis, e o próprio autor também confirmou que teria retirado o veículo do local.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia e, posteriormente, conduzido até o sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

