Terça-feira, 17 de dezembro de 2019, atualizada às 10h

Ônibus colidem e atingem poste e muro na Rua Santo Antônio



Da redação



Dois coletivos urbanos colidiram na madrugada desta terça-feira, 17 de dezembro, no cruzamento das ruas Santo Antônio e Barão de Cataguases, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente estavam apenas os motoristas e cobradores de cada ônibus. Eles sofreram ferimentos leves e três deles, de 26, 31 e 40 anos, foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), conforme a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

A identidade das vítimas não foi informada, por isso não foi possível saber o estado de saúde dos envolvidos.

Com o impacto da batida, um dos veículos acertou o poste e bateu na parede de um prédio. Em nota, a Defesa Civil confirmou que esteve no local, por volta da 1h30, e constatou que o poste atingiu o apartamento 203, abrindo um buraco na altura do banheiro da residência e causando pequenas trincas na sala. Foi feito a vistoria: no banheiro, apesar do buraco, não houve abalo nos elementos estruturais do prédio, nem ao menos na parte hidráulica. E na sala, após "raspagem" da pintura também nada foi constatado que ameaçasse a segurança dos moradores. Ninguém no prédio se feriu. A moradora, por acaso a síndica do prédio, informou à Defesa Civil que a empresa de ônibus já entrou em contato para providenciar os reparos".

O Portal ACESSA.com entrou em contato com os Consórcios Integrados de Transporte Urbano (Cinturb) e aguarda retorno.





