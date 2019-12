PRF apreende caminhonete avaliada em R$ 100 mil

17/12/2019

Uma caminhonete adulterada, avaliada em R$ 100 mil, foi apreendida nessa segunda-feira, 16 de dezembro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor aposentado, de 56 anos, morador de Juiz de Fora, disse que adquiriu o veículo de uma empresa de venda de automóveis em Belo Horizonte, em junho de 2018.

Conforme a PRF, o veículo passou pela vistoria de uma seguradora, mas não foi identificada nenhuma irregularidade, pela qualidade dos procedimentos. As adulterações só puderam ser detectadas através de um criterioso procedimento de identificação veicular. A regravação dos vidros e do motor, por exemplo, estavam bem próximas do padrão da montadora, apresentando somente pequenas divergências.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Juiz de Fora.





