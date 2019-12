PRF aprende caminhão com mais de oito mil pares de calçados avaliados em R$ 70 mil



17/12/2019

Um caminhão foi apreendido na tarde dessa segunda-feira, 16 de dezembro, com mais de oito mil pares de chinelos falsificados. A operação foi realizada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM). Segundo a PRF, a carga, avaliada em R$ 70 mil, vinha de Nova Serrana (MG) com destino a Nova Iguaçu (RJ), onde seria revendida próxima ao camelódromo. "O condutor, de 21 anos, receberia R$3.5 mil pelo serviço. Ele alegou que sabia que os calçados eram falsificados e essa já é a quarta vez que tem a carga apreendida pela PRF."



Os policiais realizaram contato com o escritório que representa a marca, para que seja iniciado o inquérito penal. " A prática da contrafação lesa anualmente em milhões de reais os cofres brasileiros, bem como a indústria da falsificação desestimula a geração de milhares de emprego. Além disso, o consumo de tais produtos pode gerar dano à saúde do consumidor", destacou a PRF. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil (PC).

