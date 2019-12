Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, atualizada às 10h40

Mulher morre em acidente na BR-040 em Juiz de Fora



Da redação



Uma jovem, de 23 anos, morreu na noite desta terça-feira, 17 de dezembro, após se acidentar na BR-040, perto do Expominas, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista seguia com o carro na altura do KM 787, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Devido ao impacto, a lateral do veículo ficou destruída.







