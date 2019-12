Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, atualizada às 9h

Sancionada lei que permite a instalação de parklets em Juiz de Fora

Foi sancionada nesta terça-feira, 17 de dezembro, a lei do vereador Zé Márcio-Garotinho (PV) que permite a instalação de parklets em Juiz de Fora. As chamadas Zonas Verdes ou parklets são mini praças que ocupam o lugar de uma vaga de estacionamento de carro ou extensão de uma calçada e funcionam como um espaço público de lazer e convivência para qualquer um que passar por ali. Eles já são comuns em grandes cidades mundiais e brasileiras como São Paulo e Belo Horizonte.

Segundo a assessoria do vereador, "estes locais e os equipamentos neles instalados contemplarão todas as normas técnicas de acessibilidade, visando garantir que o espaço seja utilizado por todos, sendo vedada a utilização exclusiva do seu montador. Sua instalação, manutenção e remoção serão feitas por iniciativa do Executivo Municipal ou por requerimento de pessoas físicas ou jurídicas, obedecendo às condições e as diretrizes técnicas previstas em sua regulamentação".

Podemos destacar também as vantagens termos estes espaços no nosso município: Promove o envolvimento de cidadãos na construção e na modificação dos espaços urbanos; valoriza os espaços de descanso; e propõe novos usos dos locais públicos, além de amplia a vitalidade e a diversidade das vias públicas. Além disso, eles não prejudicam a rua, os moradores locais e nem os lojistas da redondeza. Pelo contrário, essas “zonas verdes” valorizam o local que se encontram e podem se tornar uma extensão de estabelecimentos como lanchonetes, padarias e etc.



