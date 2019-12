Villa Ferreira Lage será reaberta para visitas guiadas

18/12/2019

Após a entrega de mais uma etapa de obras de restauração da Villa Ferreira Lage, o Castelinho de 1861 que compõe o conjunto arquitetônico da Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) volta a receber a visitação do público a partir do dia 7 de janeiro de 2020. A novidade foi anunciada pelo prefeito Antônio Almas nessa terça-feira, 17, durante visita ao Castelinho para apresentar a segunda etapa do restauro do prédio que teve início em maio deste ano. A visita contou com as presenças de representantes da MRS, que financiou as obras, além de profissionais da Concrejato, empresa responsável por executar o restauro.

A princípio, serão montados pequenos grupos de visitantes espontâneos no horário de 10h30, às terças e quintas-feiras, e às 15 horas, nas quartas e sextas-feiras. Dois colaboradores da equipe técnica da instituição farão a mediação no espaço histórico-cultural. A atividade é gratuita.

Com 80% do restauro do decorativismo entregue pela prefeitura da Juiz de Fora (PJF) à população, o público poderá conferir as curiosidades do prédio histórico de características únicas. Além disso, os visitantes poderão ver alguns itens do acervo na sala de música e o “vestíbulo” montados com mobiliário e alguns bustos que faziam parte da decoração dos dois espaços.







