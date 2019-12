Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, atualizada às 11h55

Duas casas são invadidas e roubadas em Juiz de Fora



Duas casas foram invadidas e roubadas na quarta-feira, 18 de dezembro, em Juiz de Fora. A primeira ocorrência ocorreu por volta das 6h, na Rua José Vicente, no bairro Santa Rita.



A idosa, de 79 anos, contou aos policiais que acordou pela manhã e ao abrir a porta de sua casa foi surpreendida por três homens. Eles empurraram a vítima para dentro do imóvel, passando a agredi-la com socos, depois a amarraram no sofá. O trio revirou toda a casa e encontrou, aproximadamente, R$ 4 mil em dinheiro.



A PM foi acionada e durante o registro da ocorrência, a moradora se queixou de dores no peito e nas costas, além de apresentar lesões no rosto. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) que a encaminhou para uma unidade hospitalar.



A polícia recebeu denúncia de que os dois jovens, de 18 e 21 anos, seriam suspeitos de envolvimento no crime, mas ninguém foi preso até o momento.



Na parte da tarde, outra casa foi invadida na Estrada Joaquim Vicente Guedes, no bairro Graminha. As vítimas, de 30 e 28 anos, relataram à polícia que dois homens armados com arma de fogo entraram no imóvel e anunciaram o assalto.



Segundo o boletim de ocorrência, sob ameaça o casal foi trancado no banheiro e quando conseguiu sair, os ladrões já tinham fugido. Eles roubaram um IPad, três celulares e um notebook.



Testemunhas disseram à PM que notaram a presença de dois homens suspeitos nas proximidades em uma motocicleta, mas eles não foram localizados.

