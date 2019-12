Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, atualizada às 17h47

Parque da Lajinha vai funcionar durante feriado natalino



Da redação



Durante todos os dias do feriado natalino, no horário das 8h às 17h, o Parque Municipal Natural da Lajinha estará em funcionamento para receber visitação pública. O local é opção de lazer para quem procura contato com a natureza ou deseja praticar esportes ao ar livre em área sombreada.

O Parque fica na Avenida Deusdedit Salgado, no Bairro Teixeiras, e tem gestão da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) da PJF.

O local é unidade de conservação, de aproximadamente 86 hectares, em sua maioria com vegetação nativa, sendo 10% desta área de acesso ao público. Conta com coreto, dois exemplares de bondes - parte do patrimônio histórico da cidade, quiosque, viveiro de plantas, lago, cachoeira, trilhas e jardins, que compõem a diversidade de atrativos naturais para o lazer ativo e contemplativo.





