Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, atualizada às 12h22

Taxista é agredido com golpe de gravata e soco durante assalto no Previdenciários







Um taxista, de 35 anos, foi assaltado por dois passageiros na madrugada desta quinta-feira, 19 de dezembro, no bairro Previdenciários.



De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a dupla embarcou no táxi na Rua Moraes e Castro com destino ao bairro. Um deles sentou do lado do motorista e o outro ficou no banco traseiro.



A vítima disse à polícia que os assaltantes pediram para que ele parasse próximo ao Condomínio São Geraldo, quando o passageiro de trás lhe aplicou golpe de 'gravata' e o da frente deu um soco em sua boca. Um dos criminosos ainda simulou que estava armado. Eles conseguiram roubar dinheiro e o celular do motorista que ainda tentou correr atrás dos assaltantes, mas sem êxito.



O taxista reconheceu um dos envolvidos através de álbum de fotos de suspeitos da PM. Eles não foram encontrados.





