Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019, atualizada às 17h22

Mais de 1 milhão de veículos devem circular pela BR-040 durante as festas de fim de ano



Da redação



Durante os feriados de Natal e Ano Novo, são esperados mais de 1 milhão de veículos na BR-040. Para fazer a fiscalização, a Via 040 - concessionária que administra o trecho - montou uma operação especial, entre esta sexta-feira, 20, e 1° de janeiro, pensando na fluidez do trânsito e a segurança de motoristas que vão utilizar a via rumo aos principais destinos turísticos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.



O fluxo de veículos nos dias de operação representará, em média, um aumento de cerca de 54% em relação ao tráfego em dias normais. Por isso, as equipes serão reforçadas com colaboradores extras nas praças de pedágio e no atendimento de pista. Para agilizar a passagem nas praças de pedágio, o motorista pode optar pelo pagamento automático, serviço oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O uso de tags de pagamento automático permite ao usuário passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser consultada no site da concessionária.



Característica do tráfego no final de ano na BR-040:



Movimentação Natal



Sexta-feira (20/12) – Tráfego intenso a partir das 15h

Sábado (21/12) - Tráfego intenso das 7h às 14h

Domingo (22/12) – Tráfego normal

Segunda-feira (23/12) - Tráfego normal

Terça-feira (24/12) – Tráfego intenso das 7h às 14h

Quarta-feira (25/12) – Tráfego normal



Movimentação Réveillon



Sexta-feira (27/17) – Tráfego intenso a partir das 16h

Sábado (28/12) – Tráfego intenso das 7h às 14h

Domingo (29/12) – Tráfego normal

Segunda-feira (30/12) - Tráfego normal

Terça-feira (31/12) – Tráfego intenso das 7h às 14h

Quarta-feira (1/1) – Tráfego intenso das 7h às 20h



Operação PRF



Com aumento do fluxo de carros nas rodovias por causa das festas e férias de Verão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Rodovida em Minas Gerais, que se estenderá até 1° de março. A inciativa terá como foco o enfrentamento à violência do trânsito, em período de grande tráfego de carros pelas estradas. As diversas ações serão realizadas com objetivo de combater práticas como embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, além de ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.



Restrições de tráfego



Integrando a Operação Rodovida e por medida de segurança, devido ao aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET), somente em rodovias federais de pista simples em dois dias deste final de ano.



Confira abaixo os dias e horários das restrições:



25/12/2019, quarta-feira das 14h às 22h;

01/01/2020, quarta-feira das 14h às 22h;



O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

