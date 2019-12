Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019, atualizada às 14h42

Previsão é de chuva durante Natal em Juiz de Fora, Região dos Lagos e Rio



Até domingo, 22 de dezembro, a associação do calor com a alta umidade deixa o céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Juiz de Fora e toda região da Zona da Mata mineira. As precipitações devem acontecer no final da tarde e noite, como ocorreu nesta quinta-feira, 19, e causou alagamento em vários bairros da cidade de Barbacena, a 97 quilômetros de Juiz de Fora.



O meteorologista Cléber de Souza, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), destaca que a condição é típica da estação. "A sensação é de bastante calor, o que causa as chuvas fortes", destaca. Ele complementa que na segunda, dia 23, está prevista a chegada de uma frente fria na região Sudeste do país que deve deixar o tempo mais encoberto, declínio gradativo da temperatura máxima e mais chuvas.



As temperaturas até domingo, 22, vão variar entre 16°C e 35°C.



Região dos Lagos e Rio



A condição do tempo deve se manter bem semelhante na Região dos Lagos e na cidade do Rio de Janeiro. O sábado, 21, fica mais ensolarado com pancadas isoladas, já domingo, 22, as precipitações devem ser mais fortes. O calor fica intenso, com termômetros variando entre 20°C e 35°C.



Na segunda, 23, e terça, 24, a frente fria deixa o céu nublado e pode levar temporais para as cidades cariocas, no dia de Natal a situação deve melhorar.



O meteorologista acrescenta que o Inmet aponta para este ano um Natal muito chuvoso, mas, para o Réveillon é prevista a aproximação de uma massa de ar seca, o que pode deixar a Virada do Ano com tempo estável.

