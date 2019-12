Sábado, 21 de dezembro de 2019, atualizada às 10h08

Caminhão carregado com eletroeletrônicos é roubado em Juiz de Fora



Da redação



Um caminhão carregado com eletroeletrônicos do Magazine Luiza foi roubado na manhã dessa sexta-feira, 20 de dezembro, no bairro Cerâmica. Os funcionários, de 40 e 54 anos, foram mantidos vendados e amarrados até serem liberados em Matias Barbosa.

O motorista e o ajudante foram até a polícia de Matias e relataram que, por volta das 8h10, saíram do depósito da loja, no bairro Nova Era, com caminhão carregado para realizar as entregas. Quando o condutor parou o veículo para pegar o ajudante, um homem portando uma pistola rendeu os dois e ordenou que eles descessem do veículo. O bandido vendou os funcionários e disse para que "ficassem tranquilos que queriam apenas a carga do caminhão" obrigando-os a entraram em um Honda Civic.



As vítimas tiveram as mãos amarradas e ficaram dentro do carro com outros dois homens armados. Eles foram liberados no bairro Cedofeita, em Matias Barbosa e chegaram a ver o caminhão seguindo sentido Simão Pereira.

A polícia conseguiu localizar o caminhão abandonado na cidade de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Os suspeitos não foram encontrados.

