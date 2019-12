Sábado, 21 de dezembro de 2019, atualizada às 9h40

Veja como fica o funcionamento da PJF neste feriado

Da redação



Em função do ponto facultativo, terça-feira, 24, e do feriado do Natal, 25, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terá alterações em alguns serviços. Veja como fica o funcionamento.



Parque do Museu “Mariano Procópio”: não funcionarão.

Parque da Lajinha: funcionará normalmente, das 8 às 17 horas.

Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa): não haverá funcionamento nos espaços administrados pela Funalfa.

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): na terça-feira, 24, funcionará das 8 às 11 horas. Após esse horário, em esquema de plantão, com atendimento pelo telefone 115.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): na terça-feira, 24, funcionarão normalmente as coletas de lixo domiciliar e seletiva. Na quarta-feira, 25, a coleta e os ecopontos de recolhimento de restos da construção civil, materiais recicláveis, móveis e eletrodomésticos não funcionarão. O Demlurb solicita aos moradores que não coloquem os resíduos na rua neste dia. O atendimento no Canil Municipal será em regime de plantão, através do telefone 3690-3591, e para recolhimento de animais em risco nas vias. O contato emergencial com o Demlurb deverá ser feito pelo 3690-3502.

Mercado Municipal: funcionará na terça-feira, 24, até as 18 horas. Na quarta-feira, 25, não funcionará.

Feiras livres: funcionarão normalmente na terça-feira, 24. No dia 25 não haverá feiras.

Restaurante Popular: funcionará normalmente na terça-feira, 24. Na quarta-feira, não funcionará.

Guarda Municipal (GM): funcionarão a Central de Atendimento, através do telefone 153, o posto do Hospital “Doutor Geraldo Mozart Teixeira”, Parque da Lajinha, apoio à fiscalização de posturas e ronda motorizada.

Saúde: expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Regional Leste, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e no Hospital “Doutor Geraldo Mozart Teixeira”. As unidades básicas de Saúde (UBSs), departamentos de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (DSMCA) e de Saúde do Idoso, Farmácia Central e Farmácia Oeste ficarão fechadas na terça e quarta-feira.

Defesa Civil: atendimento 24 horas, através do telefone 199, nos dois dias.

Assistência Social: os serviços da Casa de Passagem para Mulheres; Centro de Passagem para Homens, Acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes, Adultos e de Idosos, além do Centro Pop, funcionarão normalmente. Já os conselhos tutelares funcionarão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 99939-9073; Centro/Norte:99939-8073; Leste: 99939-9373.Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras) e Serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.