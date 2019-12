PM apreende mais de cem buchas de maconha e cocaína no Nova Era

23/12/2019

A Polícia Militar (PM) apreendeu, nesse domingo, 22 de dezembro, no Bairro Nova Era, uma pedra bruta de crack, 18 papelotes de cocaína, 94 pino de cocaína e 103 buchas de maconha. Segundo o Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento no local, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita, mas ao perceber que os policiais estavam se aproximando, ele fugiu e não foi encontrado. Com a reação do homem, os policiais realizam uma busca no local e apreenderam os materiais.





