Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019, atualizada às 18h55

Defesa Civil registra desabamento de casa na Avenida Sete e alagamentos em Juiz de Fora



Da redação



As fortes chuvas na tarde desta segunda-feira, 23 de dezembro, em Juiz de Fora causaram transtorno em bairros e região Central da cidade. A Defesa Civil recebeu chamado para o desabamento parcial de uma casa na Avenida Sete de Setembro e várias ocorrências de alagamento. Já o Corpo de Bombeiros realiza buscas pelo Rio Paraibuna por uma suposta vítima de afogamento.



Segundo informações da corporação, três guarnições realizam varredura às margens do rio. As fortes pancadas causaram aumento significativo do seu nível que continua a subir, já que as chuvas não cessaram. Uma guarnição verifica se há pessoas em situação de rua em baixo da cabeceira das pontes, para evitar novos afogamentos. Outras duas viaturas procuram pelo afogado.



Quando às ocorrências, a Defesa Civil confirma a queda parcial da parede e telhado de um quarto de uma casa na Avenida Sete de Setembro, 1051. Como o imóvel estava vazio no mento do desabamento, não houve registro de vítimas.



Ainda vários pontos de alagamento e enxurradas fortes ocorreram nos bairros Linhares (Rua Diva Garcia), Vitorino Braga (Rua Garibaldi Campinhos), Centro (Largo do Riachuelo) e Avenida dos Andradas. Além de queda de árvore na subida para o Cristo, na rotatória na Estrada Engenheiro Gentil Forn. A equipe da PJF também foi acionada devido buraco na Rua São Sebastião, 901.







