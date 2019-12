Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019, atualizada às 8h40

PRF apreende cerca de 1200 pares de calçados falsificados na BR-040



Da redação



Cerca de 1200 calçados falsificados foram apreendidos na manhã desse domingo, 22 de dezembro, no KM 755 da BR-040. Conforme informações da assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 9h25, o carro com placa de São Paulo foi abordado e os policiais encontraram o material, sem documentação fiscal. Além disso, o condutor do veículo, de 58 anos, estava com CNH vencida. Ele contou que pegou a mercadoria em Nova Serrana (MG) e que iria revendê-la no Rio de Janeiro, onde reside.

A ocorrênca foi encaminhada para a Polícia Judiciária em Barbacena para providências.





