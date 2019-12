Terça-feira, 24 de dezembro de 2019, atualizada às 08h55

Chuvas causam quedas de muro, barrancos, erosões e interdição de duas casas em JF



Da redação



A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou na manhã desta terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, as principais ocorrências registradas em consequência das fortes chuvas da última segunda, 23. Além da casa que teve queda parcial de paredes e teto de um dos quartos, outros bairros também foram afetados pelo temporal que caiu sobre a cidade.

No bairro Ipiranga, Rua Manoel Marola de Resende, 54, um escadão de acesso a vários imóveis cedeu. A passagem ficou obstruída, com atuação prioritária do Corpo de Bombeiros; no bairro Santa Rita, a parede de um imóvel desabou e feriu, sem gravidade, uma criança; já na praça do bairro Jardim Glória, houve queda de árvore, em frente ao Bar do Léo. Ela atingiu fios de alta e baixa tensão e também veículos, sem feridos. A Cemig foi acionada para reparar os danos.



Na Vila Só Neném, uma casa precisou ser interditada pela Defesa Civil. Os três moradores foram para casa de parentes. Na rua Darcy Vargas (início da via), no bairro Ipiranga, o deslizamento de barranco interditou a passagem. Secretaria de Obras está atuando no local na manhã desta terça.



As outras ocorrências foram, em sua maioria, de inundações e erosões:



Inundação na Rua Itália, no Bairro Linhares;



Alagamentos nas Ruas Diva Garcia, Bairro Linhares, e no Largo do Riachuelo, Centro;



Enxurrada muito forte no Vitorino Braga, na Rua Garibaldi Campinhos;



Queda de muro, Rua Tupi, próximo ao número 175, Bairro Santa Terezinha;



Calçada destruída na Avenida Santa Cândida (próximo à antiga garagem da Norte, ao lado do Mart Minas);



Erosão no asfalto nos bairros Guaruá, na Rua Apiacás, Costa Carvalho, na Rua Cesário Alvim, São Bernardo, na Rua Goiás, e Centro, na Rua São Sebastião;



Conforme a Defesa Civil, os bairros onde mais choveu foram o Monte Castelo, Graminha, Grama, Dias Tavares e Distrito Industrial. O nível do Rio Paraibuna chegou a 2,89 m.

