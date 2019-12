Quinta-feira, 26 de dezembro de 2019, atualizada às 15h29

Ano Novo deve ter pancadas de chuva em JF e região carioca



Da redação



Para o feriado prolongado de Ano Novo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê possibilidade de chuvas isoladas em toda a Zona da Mata mineira e litoral carioca. A meteorologista Anete Fernandes, do 5° Distrito do Inmet, explica que, a princípio, não está previsto chegada de novas frentes para Juiz de Fora e as regiões dos Lagos e Rio de Janeiro.



"O transporte de umidade de origem oceânica associado ao aquecimento diurno que deve causar as variações de nebulosidade e possibilidade de chuvas em áreas isoladas no final da tarde", detalha.



Assim, até segunda, 30, o céu varia de claro, parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. Na terça, o tempo permanece mais encoberto, com chuvas e trovoadas, mas sem condição de frente atuando sobre os Estados.



Para Juiz de Fora, as temperaturas nesta sexta-feira, 27, variam entre 17°C e 34°C.

