Quinta-feira, 26 de dezembro de 2019, atualizada às 10h13

Defesa Civil atende novos chamados em Juiz de Fora



Da redação



A Defesa Civil de Juiz de Fora registrou, entre terça e quarta-feira, 25 de dezembro, seis ocorrências devido as chuvas. Na Estrada União Indústria, próximo a um motel, aconteceu um novo deslizamento de terra. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela área, foi acionado e funcionários da Prefeitura atuaram no local. Também na manhã de terça, no Bairro Retiro, perto da ponte que foi feita antes do túnel, o córrego solapou a margem. Agentes da Defesa Civil vão fazer uma nova avaliação nesta quinta-feira.

Na Rua Valdomiro Eloy do Amaral, no Bairro Cruzeiro do Sul, foi registrado um escorregamento de talude, que obstruiu parcialmente a via na tarde da terça-feira. A Defesa Civil esteve no local e constatou que a vegetação conteve parte do material que desceu, orientando os moradores sobre a situação.



Ainda na noite de terça, uma árvore caiu na Rua Orlanda Fortini Arcuri, próximo ao nº152, Bairro Santa Luzia, obstruindo parte da via. A Cemig e o Corpo de Bombeiros foram acionados.



Na Rua Diva Garcia, no Bairro Linhares, teve um deslizamento de barranco. Parte da via também ficou obstruída na manhã dessa quarta.



No São Pedro, a Defesa Civil atendeu um chamado com indícios de escorregamento de talude na Rua José Lourenço, próximo ao número 1875.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.