Quinta-feira, 26 de dezembro de 2019, atualizada às 8h40

Homem tem carro roubado no Parque da Águas



Da redação



Um homem, de 49 anos, teve o carro roubado na madrugada desta quinta-feira, 26 de dezembro, no Parque das Águas, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que havia saído do trabalho, no Jardim Cachoeira, pegou o carro - um Astra - placa KNM 4802 - sentido ao bairro.

Chegando ao local, ele foi em um bar e ficou bebendo com uma mulher, proprietária do estabelecimento. Ao sair, por volta das 1h, o homem foi surpreendido por um indivíduo, que pulou na frente do seu carro, na Rua Nazira Mattar de Freitas, ordenando que ele saísse do carro.

Com medo, o homem entregou o veículo para o bandido, que disse, ainda, que um comparsa estava escondido dando apoio ao crime.

No carro, haviam várias ferramentas de trabalho. A PM realizou o rastreamento, mas o suspeito não foi encontrado.

Comentários

