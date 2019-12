Sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, atualizada às 15h48

Acidente entre carro e caminhão baú deixa três feridos em Juiz de Fora



Da redação



Um acidente envolvendo um carro e um caminhão baú deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 27 de dezembro, na rodovia União Indústria, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o Polo invadiu a contramão e bateu no caminhão que saia de Juiz de Fora, sentido Matias Barbosa.



No carro havia quatro pessoas, sendo que três delas tiveram ferimentos e foram socorridas.



O motorista, de 37 anos, ficou encarcerado e foi retirado pelos Bombeiros. Já as outras duas vítimas eram uma mulher, aparentemente de 19 anos, que teve fratura fechada de fêmur, e um adolescente, 16. O garoto teve fratura de tíbia e escoriações no rosto. As unidades de socorro levaram todos para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).



O motorista do caminhão não sofreu lesões aparentes.



A via foi interditada nos dois sentidos e liberada após os trabalhos dos da equipe de bombeiros.

