Sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, atualizada às 9h30



Trio ameaça homem com faca e leva R$ 15 no Poço Rico



Da redação



Um homem, com idade não informada pela Polícia Militar (PM), foi assaltado na noite dessa quinta-feira, 26 de dezembro, por volta das 23h, na Rua Osório de Almeida, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. De acordo com o Boletim de Ocorrências, ele compareceu na sede na 135ª Cia dizendo que andava pela rua e perto do ponto de ônibus foi abordado por três indivíduos, que com uma faca o ameaçaram e levaram R$ 15.

Ainda segundo o homem, os bandidos fugiram sentido a linha férrea. Só depois que saiu do enterro é que a vítima registrou a ocorrência.



