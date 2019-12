Sábado, 28 de dezembro de 2019, atualizada às 10h35

Celebrações marcam despedida de 2019 e início do Ano Novo

Com a proximidade do fim de um ano e o início de outro, o sentimento da maioria das pessoas é o de agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir que o novo ano seja bom. Para isso, paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora prepararam celebrações especiais para a véspera do Ano Novo e o primeiro dia de 2020.

Vale lembrar que o dia 1º de janeiro é tradicionalmente dedicado à Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, que, no mistério de sua maternidade divina, abre o calendário dos santos. Além disso, a data é tida como o Dia Universal da Paz, para qual o Papa Francisco divulgou mensagem intitulada "A paz como caminho de esperança: diálogo, reconciliação e conversão ecológica". Confira os horários das missas.

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

*A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 - Centro



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

7h e 20h – Missas

Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

7h, 10h e 19h – Missas



Igreja São Sebastião – Centro

*A Igreja São Sebastião fica na Praça Hermenegildo Vilaça, s/nº - Centro



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

7h30 e 19h – Missas



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

7h30, 9h30 e 18h30 – Missas



Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

*A Matriz fica na Praça Dr. João Tostes, s/nº - Bom Pastor



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h30 – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

*A Matriz fica na Rua Manoel Joaquim Tavares, 30 - Bairro Jardim do Sol



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira



19h – Missa na Matriz



Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

*A Matriz fica na Rua José Antônio Benhame, 159 - Progresso



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira



8h – Missa na Matriz

19h – Missa na Igreja Santa Clara (Santa Paula)



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

*A Matriz Nossa Senhora Aparecida fica na Rua Diva Garcia, 2100 - Linhares



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora Aparecida, 120 - Nossa Senhora Aparecida



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

*A Matriz fica na Rua Onofre Mendes, 320 - Mundo Novo



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h30 – Missa na Matriz

20h30 – Missa na Igreja Santa Cecília (Santa Cecília)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

10h – Missa na Igreja Santa Cecília (Santa Cecília)

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

*A Matriz fica na Praça Joaquim Felício Ribeiro Filho, s/nº - Paula Lima



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

21h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

*A Matriz fica na Rua Anita Garibaldi, s/nº - São Dimas



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

*A Matriz Nossa Senhora da Conceição fica na Rua Tomé de Souza, 195 – Benfica



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

*A Matriz fica na Av. dos Andradas, 855 - Morro da Glória



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

7h, 15h e 19h – Missas na Igreja da Glória



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

10h e 19h – Missas na Igreja da Glória



Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

*A Matriz fica na Rua Rio de Janeiro, 10 - Grama



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

* A Matriz fica Rua Ana Inácia dos Reis, 47 ‐ Bairro Igrejinha



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Igreja São José (Valadares)

20h30 – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

* A Matriz fica na Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630 - Bairro Barbosa Lage



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missas nas igrejas Verbo Divino (Jóquei Clube II) e Sagrada Família (Jóquei Clube I)

21h – Missas na Matriz e na Igreja São Lucas (Cidade do Sol)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa paroquial na Matriz



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52 - Nossa Senhora de Fátima



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h30 – Missa na Igreja Sant'Ana e São Joaquim (Santana)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

18h – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Igreja Sant'Ana e São Joaquim (Santana)



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

*A Matriz fica na Av. Dr. Simeão de Faria, 1853 - Santa Cruz



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Adoração

19h30 – Celebração Eucarística na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

18h – Celebração Eucarística na Igreja São Judas Tadeu (São Judas Tadeu)

19h30 – Celebração Eucarística na Matriz



Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

*A Matriz Nossa Senhora de Lourdes fica na Av. Juscelino Kubitschek, 790 - Francisco Bernardino



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Celebração na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

*A Matriz fica na Rua Raulina Magalhães, 40 - Grajaú



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Celebração da Palavra na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Alto Grajaú)

19h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

9h30 – Missa na Casa de Repouso Madre Maria São Miguel (Grajaú)



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

*A Matriz (Capela São Sebastião) fica na Rua Henrique Pimenta Brasiel, 277 - Jardim Esperança



Dia 29 de dezembro – Domingo

18h30 – Missa da Saúde na Igreja São Sebastião



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Retiro)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

10h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Retiro)



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

*A Matriz fica na Rua Amambaí, 130 ‐ Bairro Monte Castelo



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h30 – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

*A Matriz fica na Rua Santos Dumont, 215 – Granbery



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa em ação de graças pelo aniversário de 72 anos da paróquia



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas (distrito de Juiz de Fora)

*A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº - Centro



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

*A Matriz fica na Praça Cardoso Sobrinho, 17 - Bairro de Lourdes



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

*A Matriz fica na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50 - Bairu



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Sant'Ana – Vila Ideal

*A Matriz fica na Rua Afonso Celso, 95 - Vila Ideal



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

*A Matriz fica na Praça Artur Bernardes, s/nº - Bandeirantes



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

16h – Adoração ao Santíssimo na Matriz

17h – Missa na Matriz

18h30 – Celebração na Igreja São Francisco de Assis (Parque Guarani)

19h – Missa na Igreja Santa Filomena (Quintas da Avenida)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Matriz



Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

*A Matriz fica na Rua Ingrácia Pinheiro, 160 - Bairro Santa Luzia



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

18h – Missas no Santuário Santa Luzia (Santa Luzia), na Comunidade São Miguel (Graminha) e na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Santa Luzia)

20h – Missas na Matriz e nas comunidades São José (Santa Luzia) e Cristo Amor Misericordioso (Santa Luzia)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

8h30 – Missa no Santuário Santa Luzia (Santa Luzia)

19h – Missa na Matriz



Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

*A Matriz fica na Rua Barão do Retiro, 388 – Bonfim



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h e 21h – Missas na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h30 – Missa na Matriz



Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

*A Matriz fica na Av. Rui Barbosa, 1001 - Bairro Santa Terezinha



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

18h – Missa na Igreja Mãe Peregrina (Eldorado)

19h30 – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

18h – Missa na Igreja São Cristóvão (Centenário)

19h30 – Missa na Matriz



Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

*A Matriz (Comunidade Menino Jesus de Praga) fica na Rua Pinto de Moura, 70 - Poço Rico



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa no Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes)

20h – Missa nas comunidades Menino Jesus de Praga (Poço Rico) e Nossa Senhora de Fátima (Olavo Costa)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

9h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Olavo Costa)

18h – Missa na Comunidade Menino Jesus de Praga (Poço Rico)

19h – Missa no Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes)



Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

*A Matriz São Vicente de Paulo fica na Rua Tenente Paulo Maria Delage, 325 ‐ Borboleta



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missas na Matriz e na Comunidade Profeta São Zacarias (Democrata)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

10h – Missa na Matriz

19h – Missa na Comunidade Profeta São Zacarias (Democrata)



Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

*A Matriz fica na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, 770 - Santo Antônio



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h30 – Missa na Matriz

21h – Missa na Igreja Divino Espírito Santo (Santo Antônio)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h30 – Missa na Matriz



Paróquia São Geraldo – Teixeiras

A Matriz fica na Rua Nair Furtado de Souza, 10 - Bairro Teixeiras



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missas na Matriz e na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística (Marilândia)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

9h – Missa na Igreja São Domingos (Teixeiras)

19h – Missas na Matriz e na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística (Marilândia)



Paróquia São João Paulo II – Nova Era

*A Matriz (Capela Nossa Senhora Aparecida) fica na Rua Jarcil Firmino Pinheiro, 30 - Nova Era



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Igreja Santo Antônio (Nova Era II)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

18h – Missa na Matriz



Paróquia São Jorge (Igreja Católica Melquita de Rito Bizantino) – Santa Helena

*A Igreja Melquita fica na Rua São Sebastião, 1300 - Santa Helena



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Santa e Divina Liturgia



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Santa e Divina Liturgia



Paróquia São José – Costa Carvalho

*A Matriz fica na Av. Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

20h – Missa na Matriz



Paróquia São Mateus – São Mateus

*A Matriz São Mateus fica na Rua São Mateus, 629 - São Mateus



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missa na Matriz

21h – Missa na Igreja Imaculada Conceição (Dom Bosco)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

7h, 10h, 12h, 18h e 20h – Missas na Matriz

9h – Missa na Igreja Imaculada Conceição (Dom Bosco)



Paróquia São Pedro – São Pedro

*A Matriz fica na Av. Senhor dos Passos, 1592 - São Pedro



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h30 – Missas na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora da Penha Santos Dumont)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h30 – Missa na Matriz e na Igreja Santa Rita de Cássia (Parque São Pedro)



Paróquia São Pio X – Ipiranga

*A Matriz fica na Rua Walter Nascimento Campos, 20 – Ipiranga



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

20h – Missas na Matriz e nas comunidades Nossa Senhora do Sagrado Coração (Sagrado Coração de Jesus), São Francisco de Assis (Alto Bela Aurora) e Nossa Senhora de Fátima (Jardim Gaúcho)



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h30 – Missa na Matriz



Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

*A Matriz fica na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 10578 - Bairro Barreira do Triunfo



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

18h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

20h – Missa na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

19h – Missa na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)



Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

*A Matriz fica na Rua Salvador Cannavio, 03 - Granjas Betânia



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

19h – Missa Solene na Matriz



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

9h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia (Recanto dos Lagos)

19h – Missa na Matriz



Capela Santa Maria Eufrásia – Alto dos Passos

*A entrada para a capela fica na Rua Isabel Bastos, 127 – Alto dos Passos



Dia 31 de dezembro – Terça-feira

18h – Missa na Capela



Dia 1º de janeiro – Quarta-feira

8h – Missa na Capela



