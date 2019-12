Segunda-feira, 30 de dezembro de 2019, atualizada às 14h10

Mulher e bebê de 3 anos são baleados no bairro Santa Rita



Da redação



Uma jovem, de 24 anos, e seu bebê, 3 anos, foram baleados na tarde do último domingo, 29 de dezembro, no bairro Santa Rita. A Polícia Militar conseguiu localizar e prender um dos suspeitos, 29.



A polícia recebeu informações via Copom sobre a tentativa de homicídio na Rua Orvile Derby Dutra. No local, a terceira vítima, que não sofreu ferimentos, disse aos policiais que ele era o alvo dos tiros, pois já tinha se desentendido com os atiradores.



Conforme o boletim, a dupla passou pela via e de dentro do carro efetuaram os disparos. A mulher teve perfuração no braço, já o bebê foi atingido na mão e no tórax. Eles foram socorridos e levados para unidade hospitalar, onde a mãe passou por cirurgia.



A PM fez foi até a casa de um dos envolvidos, onde localizou porções de maconha, cocaína, balança de precisão e R$ 147. O homem negou envolvimento na tentativa de homicídio.



O segundo suspeito foi identificado, mas a polícia não localizou até o fechamento da ocorrência.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.