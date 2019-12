Terça-feira, 31 de dezembro de 2019, atualizada às 9h20

Estado anuncia escala de pagamento para janeiro

Da redação



A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou, nesta segunda-feira, 30 de dezembro, a escala de pagamento dos servidores estaduais para o mês de janeiro de 2020. Datas das parcelas:

1ª parcela: 10/1 (sétimo dia útil);

2ª parcela: 20/1.

Critérios

Na primeira parcela, serão depositados até R$ 3 mil para os servidores da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2 mil. Na segunda parcela, serão depositados os valores restantes para todos os servidores;

Os servidores da Segurança Pública receberão o pagamento integral no dia 10/1, sétimo dia útil do mês, e a segunda parcela do 13° salário no dia 21/1.





